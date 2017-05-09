Как мило! Шарлиз Терон засняли на прогулке с дочкой

 

Фото: Vida Press/InSight media

Голливудская красавица Шарлиз Терон обожает своих приемных детей - сына Джексона и дочь Август. Яркое тому подтверждение - эти милейшие кадры, снятые папарацци на одной из улиц Лос-Анджелеса.

Шарлиз отправилась на прогулку со своей очаровательной дочерью Август, которую она удочерила в 2015 году.

Нежная мама периодически подхватывала малышку на руки и целовала, а еще смешно перебирала ногами, пытаясь повторить шаги девочки.

И сама актриса, и ее дочь, одетые по-спортивному, выглядели очень счастливыми и расслабленными. Смотрите фото в нашей галерее!

Актриса Шарлиз Терон на прогулке с дочкой

Фото: Актриса Шарлиз Терон на прогулке с дочкой0

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Актриса Шарлиз Терон в костюме

Фото: Актриса Шарлиз Терон в костюме0

Актриса Шарлиз Терон

Фото: Актриса Шарлиз Терон0

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