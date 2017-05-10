Смотрите, где состоится свадьба Пиппы Миддлтон!

 

Фото: Vida Press

До свадьбы младшей сестры Кейт Миддлтон Пиппы и наследника империи Eden Rock Hotel Джеймса Мэттьюса остались считанные дни - церемония бракосочетания назначена на 20 мая 2017 года, и пройдет она, как уже известно, в церкви Святого Марка в Энглфилде, Беркшир, где живут родители Пиппы и Кейт Кэрол и Майкл Миддлтон.

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В свадебной церемонии примет участие королевская семья, включая принца Уильяма, принца Гарри и его возлюбленную Меган Маркл. Как сообщает Entertainment News,

к алтарю Пиппу поведет ее отец Майкл Миддлтон, обручальные кольца будет нести принц Джордж, а принцессе Шарлотте поручат разбрасывать лепестки роз.

Смотрите в нашей фотогалерее, где это все будет происходить!

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Место, где состоится свадьба Пиппы Миддлтон

Фото: Место, где состоится свадьба Пиппы Миддлтон0

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа

Фото: Сестра Кейт Миддлтон Пиппа0

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