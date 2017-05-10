Смотрите, где состоится свадьба Пиппы Миддлтон!

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До свадьбы младшей сестры Кейт Миддлтон Пиппы и наследника империи Eden Rock Hotel Джеймса Мэттьюса остались считанные дни - церемония бракосочетания назначена на 20 мая 2017 года, и пройдет она, как уже известно, в церкви Святого Марка в Энглфилде, Беркшир, где живут родители Пиппы и Кейт Кэрол и Майкл Миддлтон.