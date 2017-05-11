Выбор покрытия для пола - один из самых важных вопросов при создании интерьера. В любом доме пол способен создать атмосферу тепла и уюта, а служить он вам будет в течение многих лет, поэтому очень важно выбрать для него правильное покрытие. В наши дни одним из самых популярных напольных покрытий, безусловно, является ламинат.

В большинстве случаев люди считают, что ламинат - наиболее выгодный вариант с точки зрения цены, однако, если есть желание использовать для пола качественный и долговечный отделочный материал, нужно помнить о том, что это не тот случай, когда можно сэкономить на дешевом напольном покрытии.

Фото: пресс-фото

Почему ламинат?

При помощи ламината можно создать различный дизайн - в виде паркета, дощатого или плиточного пола, при этом он обладает очень высокой износостойкостью и хорошими характеристикам теплопроводности.

Для того чтобы ламинат дольше служил, рекомендуется выбирать покрытие толщиной не менее 7-8 мм. От плотности и толщины ламинированной плиты зависит стабильность и устойчивость пола к деформации. Ламинат хорошего качества служит долго, и даже через десять-пятнадцать лет он будет выглядеть безупречно. Разбухшие швы, щели в местах соединения и потертый верхний слой - эти недостатки характерны только для дешевого и менее качественного ламината.

Фото: пресс-фото

Почему стоит выбирать ламинат:

• Его не нужно шлифовать и покрывать лаком, а это означает, что во время укладки не будет пыли и испарений клея и краски.

• Он не выгорает на солнце, не теряет своего цвета и дизайна.

• За ним легко ухаживать - любое пятно можно легко устранить.

• Если с течением времени вы решите поменять интерьер, заменить ламинат будет гораздо проще и быстрее по сравнению с паркетом или плиткой.

• Старый ламинат можно уложить, к примеру, на даче, потому что его легко снять и так же легко уложить в любом другом помещении.

• Ламинат теплее, чем плитка, поэтому по нему будет приятно ходить даже босиком.

• По сравнению с паркетом ламинат более устойчив к царапинам. По паркету никогда не удастся пройти в туфлях на высоких каблуках, не оставив на нем следов.

Фото: пресс-фото

Модные тенденции

Сегодня особенно популярен интерьер с использованием контрастных цветов и материалов. Ламинат - очень благодарный материал для отделки, так как может использоваться и как фон для ярких деталей, и как совокупность ряда компонентов. Он прекрасно подходит для зонирования помещений и отлично дополняет любой другой материал. Ламинат прекрасно сочетается с мягким напольным покрытием и плиткой.

Фото: пресс-фото

Уход

Ухаживать за ламинатом очень легко. Повседневный уход не требует много времени, что также является одним из его самых больших плюсов. Для ухода за ламинатом достаточно регулярно очищать его от пыли и по необходимости проводить влажную уборку, используя специальные средства. Ламинат не нуждается в вощении, потому что уже имеет покрытие, которое придает полу блеск. Вощение может иметь противоположный эффект, оставив на ламинате пятна, к тому же эффект вощения может оказаться очень краткосрочным.

Фото: пресс-фото

Напоминание

Следует помнить о том, что ламинат не является универсальным напольным покрытием, и есть помещения, где он будет не лучшим вариантом, например, ванная комната. Если размеры ванной комнаты позволяют, то, разумеется, использовать ламинат можно, но для зон, которые регулярно подвергаются воздействию влаги, например, возле ванны или под раковиной, лучше выбирать плитку. Кроме того, ламинат вряд ли будет лучшим покрытием пола на кухне, особенно если там находится стиральная машина. Также следует тщательно взвесить выбор напольного покрытия для зоны возле входной двери. Осенью и особенно зимой на пол часто попадает вода с обуви. Если вы используете для прихожей ламинат, возле двери лучше положить коврик на прорезиненной основе, который будет поглощать лишнюю влагу с обуви.

Фото: пресс-фото

Совет специалиста

Специалист по закупкам напольных покрытий магазина Decorum в центре интерьера и деликатесов mc2 Силвия Пурене рекомендует выбирать ламинат производителя Alloc из коллекции Original. Этот ламинат является лидером по прочности, так как имеет 34-й класс износостойкости не только на поверхности, но и по всей толщине плиты, а благодаря металлической замковой системе укладки он используется даже в автосалонах. Пока Alloc является единственным производителем, который в рамках коллекции Alloc Chateau предлагает ламинат с укладкой в виде елочки, который для незнающего человека ничем не отличается от паркета. Кроме того, этот ламинат предлагается в различных цветовых вариациях, которые поражают фантастическими дизайнерскими решениями.

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