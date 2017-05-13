Фото, которые дают ответ на вопрос: какая она - материнская любовь звезд?

 

Фото: Vida Press

Завтра в Латвии отмечается один из самых теплых и душевных семейных праздников - День матери. С самого утра мы будем говорить слова любви и благодарности своим дорогим мамочкам, нежно обнимать и целовать их, дарить подарки, цветы и, конечно, желать всего самого светлого и доброго - им, нашим ангелам-хранителям, которые подарили нам жизнь и столько для нас в этой жизни сделали!

Интересно, а любовь знаменитых мамочек отличается от той, что испытывают обычные женщины? Нет, нисколько!

Это та часть жизни, где, поверьте, вы совершенно такая же, как, к примеру, Анджелина Джоли или Мадонна.

Материнская любовь безусловна, безгранична, прекрасна и вечна...

Смотрите фото в нашей галерее - и убедитесь в этом!

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Звездные мамочки

Фото: Звездные мамочки0

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