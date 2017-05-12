Как выглядит квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Лондон

На продажу выставлена эксклюзивная квартира с потрясающе красивым видом на Лондон - пентхаус «The High Command» стоимостью 13 миллионов.
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Бывшее здание пивоварни Courage Brewery в 80-е годы было перестроено в роскошные апартаменты, и
самым эксклюзивным из них, без всяких сомнений, является этот пентхаус, из которого, кажется, можно дотянуться рукой до Тауэрского моста.
Из окон этой квартиры видны также многие крупнейшие и красивейшие здания английской столицы - например, собор Святого Павла, небоскребы The Shard, British Telecom и 30 St Mary Axe.
В просторных апартаментах общей площадью 397 квадратных метров
имеется не только несколько спален и множество других жилых помещений, но и террасы и веранды, откуда открывается потрясающий вид на город!
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