Как выглядит квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Лондон

На продажу выставлена эксклюзивная квартира с потрясающе красивым видом на Лондон - пентхаус «The High Command» стоимостью 13 миллионов.

Бывшее здание пивоварни Courage Brewery в 80-е годы было перестроено в роскошные апартаменты, и

самым эксклюзивным из них, без всяких сомнений, является этот пентхаус, из которого, кажется, можно дотянуться рукой до Тауэрского моста.

Из окон этой квартиры видны также многие крупнейшие и красивейшие здания английской столицы - например, собор Святого Павла, небоскребы The Shard, British Telecom и 30 St Mary Axe.

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В просторных апартаментах общей площадью 397 квадратных метров

имеется не только несколько спален и множество других жилых помещений, но и террасы и веранды, откуда открывается потрясающий вид на город!

Смотрите фото в нашей галерее!





























Aizvērt Квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Лондон Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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