Как выглядит квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Лондон

 

Фото: Vida Press

На продажу выставлена эксклюзивная квартира с потрясающе красивым видом на Лондон - пентхаус «The High Command» стоимостью 13 миллионов.

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Бывшее здание пивоварни Courage Brewery в 80-е годы было перестроено в роскошные апартаменты, и

самым эксклюзивным из них, без всяких сомнений, является этот пентхаус, из которого, кажется, можно дотянуться рукой до Тауэрского моста.

Из окон этой квартиры видны также многие крупнейшие и красивейшие здания английской столицы - например, собор Святого Павла, небоскребы The Shard, British Telecom и 30 St Mary Axe.

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В просторных апартаментах общей площадью 397 квадратных метров

имеется не только несколько спален и множество других жилых помещений, но и террасы и веранды, откуда открывается потрясающий вид на город!

Смотрите фото в нашей галерее!

Квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Лондон

Фото: Квартира с, возможно, самым потрясающим видом на Лондон0

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