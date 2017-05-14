Александр Васильев рассказал о маме и главном секрете воспитания

В преддверии Дня матери Русский TVNET воспользовался приглашением недавно открытого в Риге Музея моды и в непринужденной обстановке пообщался с известным историком моды и просто потрясающе интересным человеком Александром Васильевым. Мы попросили Маэстро рассказать о своей маме, о том, чему она его научила и за что он ей особенно благодарен. А еще - что-нибудь пожелать всем мамочкам в этот праздничный день!

В ходе интервью Александр Васильев несколько раз немного уходил от темы, но то, что он рассказывает, всегда настолько интересно и познавательно, что мы решили опубликовать эту речь, что называется, без купюр, даже исключив свои вопросы:

«Что я могу сказать о моей маме?

Моя мама была актрисой и очень красивой женщиной, которая много внимания уделяла своей элегантности. И от природы красивая, и всегда хорошо одевалась.

И думаю, что она была очень важным воспитателем как моего вкуса, так и интереса к моде как таковой.

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Так как я вырос за кулисами театра - мама была актрисой в центральном детском театре на протяжении 25 лет - то, будучи в гримерных, видел так много грима, так много париков, так много костюмов... Потому что в ту пору в театре были костюмы. Сейчас, в XXI веке, это практически сходит на нет,

так много современных костюмов, что я думаю, что теперешние дети, которые ходят со своими родителями в театр, - они не могут получить такое же удовольствие, потому что ничего не шьется.

С одной стороны, кризис - костюмы дорогие, с другой стороны, новые режиссеры стараются идти в ногу со временем, и действия всех исторических пьес переносятся в наши дни. Это тренд. Если опера Верди, то обязательно это должно происходить сейчас. Если это Пуччини, то тоже должно происходить сейчас. Будь то Шиллер или Мольер - все должно происходить сейчас! Ну это так, небольшое отступление...































































































Aizvērt Открытие выставки историка моды Александра Васильева Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET







У моей мамы польские корни, она из Литвы, там у нас родственники, с которыми я проводил много времени. Благодаря всему этому я там получил в конце концов дом по реституции и даже литовский паспорт.

Мама очень любила поэзию и очень любила природу - это тоже важно. Она любила искусство, поэтому всячески прививала мне интерес к разным его видам - водила меня в музеи, очень помогала мне в коллекционировании.

Мне с детских лет нравилось ходить по помойкам, потому что в России не было антикварных магазинов - в СССР, в ту пору. Нет, они были, но они были исключительно люксозно-дворцовыми,

когда там фарфор, бронза продавлись, но не такие предметы быта - их просто не принимали. Если коробка из-под монпасье - на помойку, коробка от сигарет - на помойку, пудреница - на помойку! Это никто не собирал, костюмы никто не собирал в ту пору. И уж точно не собирали шляпки, туфли. Считалось, что это только в театр.





































































































Aizvērt Открытие выставки «Тайны Востока. Западная мода и Китай» Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







И вот мама меня очень поддерживала, она хорошо к этому относилась и даже помогала все приводить в порядок, стирать, зашивать.

Она никогда не говорила: «Что ты принес?». Она говорила: «Какой молодец! Приноси еще». Поэтому я все время приносил, и приносил, и приносил...

И так оброс всем этим, что у меня теперь несколько домов, и они все переполнены, там просто целые склады. Но это дает мне возможность делать выставки.

Смотрите, вот в Риге в Музее моды мы только в начале пути - пока сделали два совместных проекта, но впереди, я надеюсь, у нас еще как минимум десять красивых проектов, а может, и больше.

Главное, что есть материал! Ценность этих коллекций в том, что в них очень много хорошего материала.

И моя мама была участницей этого процесса, она мне всячески помогала и позволяла все это собирать!К тому же она провела очень много времени со мной в Париже, в Литве. Она очень любила путешествовать, и это мне тоже давало многое в жизни.







































Aizvērt В Риге открылся Музей моды Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Всем женщинам-мамам я желаю любить своих детей, но не залюбливать! Потому что многие делают ошибку, считая, что их ребенок лучше всех. Так надо думать, но надо понимать, что потом придет конкуренция. Некоторые дети испытывают дикий шок, когда осознают, что в реальности они не конкурентноспособны.

Я считаю, что каждая мама должна дать ребенку разнообразные знания, а какие ему ближе - выберет потом сам ребенок.

Вот что я ценил в своей маме, так это то, что она старалась мне показать различные виды искусства. Она водила меня в цирк, на балет, в оперу, в драматический театр, в музеи, картинные галереи. Она хотела научить меня игре на фортепиано, хореографическому искусству... А потом сказала - выбирай сам!

То есть она дала мне начальные уроки, и это не значит, что я там дальше очень сильно преуспел. Я не умею играть на рояле, но я учился, а потом понял, что мне это совершенно не интересно. Самое главное, что мама никогда не настаивала, но она мне показала, что есть различные формы: вот такие книги можно читать, вот такие картины можно смотреть...

Я считаю, что силой нельзя заставить ребенка ничего делать - он сам должен выбрать. Но предложить родители должны

- они должны предложить ту сферу, в которой они сами достаточно сильны, чтобы передать как-то свой опыт, на мой взгляд, и дать возможность выбирать.

















































Aizvērt Выставка историка моды Александра Васильева «Прирученная природа» Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA







Вот я выбрал хорошо. Мама очень любила цветы, и я их тоже прекрасно сажаю. Она очень любила животных, и у меня вот собачка - мопсик... Это к тому, что от родителей (и от мамы, наверное, в первую очередь!) очень многое зависит, хотя, к сожалению, не все. Но вот гены - это точно от них. Поэтому я советую всем женщинам-мамам любить своих детей и дать им максимальное разнообразие для выбора. Потому что,

пока ты не прочел меню, ты не знаешь, что хочешь съесть! Вот это жизненное меню мамы должны предложить своим детям.

А ребенок уже выберет сам...»

Сразу после нашей встречи Александр Васильев отправился в Цесис на открытие выставки, посвященной моде XIX века, а потом из Латвии он летит в США на гастроли, где выступит в Майами и Нью-Йорке. Ну а в Музее моды в Риге (ул. Грециниеку, 24), напомним, открыта уникальная выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай». Если вы еще не видели эту красоту - непременно сходите и посмотрите!

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