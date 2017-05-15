День семьи: проведем целый день на природе без экранных устройств!

 

Фото: Пресс-фото

Новый опрос родителей показывает, что 73,1% детей в возрасте до 3 лет пользуются экранными устройствами, тогда как эксперты напоминают, что время, проведенное перед экранами, может негативно влиять на развитие мозга ребенка и освоение им важных навыков. Чтобы призвать семьи больше думать об общем времяпрепровождении без экранов, «Centrs Dardedze» и АО «Latvijas valsts meži» приглашают семьи 20 мая провести целый день на природе без экранных устройств.

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Сегодня, 15 мая, в Международный день семьи, «Centrs Dardedze» и АО «Latvijas valsts meži» провели пресс-конференцию, посвященную начатой кампании под названием «Ārā no ekrāniem, kopā pa īstam» («Прочь от экранов, вместе по-настоящему»), на которой рассказали о проведенном исследовании и о вызове для семей.

Согласно опросу, проведенному «Solid data» в апреле этого года, уже 73,1% детей в возрасте до 3 лет смотрят и используют гаджеты, чаще всего проводя перед экранами от 1 до 3 часов в день. Длительность использования экранных устройств увеличивается с возрастом ребенка, и в подростковом возрасте уже 18,6% уделяют более 5 часов своего свободного времени экранным устройствам. Невролог Сандра Вестермане отмечает, что

ребенок в первые годы жизни может научиться только тому, что сам переживает в реальности. В возрасте до 3 лет мозг ребенка наиболее интенсивно развивает такие способности, как переживание стресса, самоуспокоение, контроль импульсов и эмпатия,

а в возрасте 4-5 лет главным осваиваемым навыком является взаимодействие с другими людьми, умение приспособиться к обществу, делиться и работать в команде.

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«Если ребенок не осваивает определенные навыки в соответствующем возрасте, позже могут возникнуть проблемы вернуть это время. Проблемы развития детей обычно наблюдаются в школе, когда появляются трудности при чтении, письме и концентрации внимания, а также при взаимодействии с другими детьми.

Детские фильмы и игры создаются таким образом, чтобы «затянуть» ребенка - чтобы тот провел в них как можно больше времени, что создает риск пропустить важные этапы развития»,

- поясняет невролог.

«С помощью экранов родители быстро решают текущие проблемы – получить свободное время или успокоить, добиться чего-либо от ребенка. Но в результате со временем появляются еще большие проблемы – родителям становится все труднее контролировать содержание и влияние, которое они оказывают, а также последовательно придерживаться конкретных правил. Это относится к детям любого возраста -

если главным объектом интересов ребенка стало экранное устройство, он теряет не только возможность осваивать и тренировать эмоциональные навыки и поведенческую саморегуляцию, но и значимый контакт с близкими»,

- рассказывает психолог «Centrs Dardedze» Дайна Дзилюма.

Фото: Пресс-фото

В рабочие будни много родителей (47,1%) проводят с ребенком до одного часа, а по выходным дням 72,9% родителей посвящают совместным занятиям с детьми более 2 часов. Большое значение для развития ребенка имеет контакт с родителями и другими близкими людьми - так ребенок учится распознаванию разных эмоций, эмпатии и невербальной коммуникации. К тому же

совместное времяпрепровождение и физическая активность дают ребенку ощущение счастья и на биохимическом уровне, поэтому у него будет меньше желания искать это в компьютерных играх и веществах, вызывающих зависимость.

Чтобы переосмыслить свои привычки, касающиеся использования гаджетов и проводить больше времени вместе, «Centrs Dardedze» и АО «Latvijas valsts meži» призывают родителей и детей принять участие в акции «Vesela diena» («Целый день») без экранов, и 20 мая насладиться совместным отдыхом в латвийских лесах.

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Цель организаторов кампании «Целый день» – вдохновить родителей на безраздельное, положительное внимание к своим детям, а также подтолкнуть их к переосмыслению тех семейных привычек, которые касаются использования экранных устройств.

«Centrs Dardedze» проводил такую кампанию и в прошлом году, и, судя по отзывам, она прошла успешно – семьи получили больше времени для общих, приятных занятий, насладились нераздельным вниманием, и дети вели себя спокойнее, чем обычно. Нередко именно сами дети предлагают впредь регулярно устраивать «Целый день». Это стоит попробовать и узнать свою семью по-новому, подчеркивают устроители.

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