«Папин слепок»: Иван Ургант показал дочь – его точную копию

Знаменитый российский телеведущий и шоумен, следуя им же самим установленной традиции, опубликовал в Instagram фото дочери Нины в день ее рождения. 15 мая ей исполнилось 9 лет.
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Публикацию нового снимка подписчики Ивана Урганта встретили с большим воодушевлением. Фолловеры изумились тому, как быстро пролетело время, – пусть Нина еще даже не подросток, но она уже и не малышка.
Но больше всего эмоциональных комментариев вызвало то обстоятельство, что дочь телеведущего похожа на него как две капли воды.
«Зеркальное» сходство, даже с учетом родства людей, все равно всегда поражает. Нину назвали «папиным слепком»
- это очень меткое определение.
Фото из Instagram:
Напомним, мамой девочки является Наталья Кикнадзе, с которой Иван вместе учился в школе.
В 2015 году пресса сообщила о том, что
Ургант и Кикнадзе официально зарегистрировались и обвенчались после восьми лет гражданского брака.
Также у пары есть общая двухлетняя дочь Валерия.
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Фото из Instagram:
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