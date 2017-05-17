Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк с сыном Сайласом направляются в художественную галерею в Нью-Йорке. Фото: Splash/Vida Press

Популярный американский певец и актер Джастин Тимберлейк редко делится семейными кадрами, но за ним и его семьей, как и за всеми звездами, круглосуточно следят папарацци. И вот на днях фоторепортерам улыбнулась удача - им удалось заснять Тимберлейка, вышедшего на прогулку со своим двухлетним сыном Сайласом. Как сообщают СМИ, они направлялись в нью-йоркскую художественную галерею.