Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк с сыном Сайласом направляются в художественную галерею в Нью-Йорке
 

Джастин Тимберлейк с сыном Сайласом направляются в художественную галерею в Нью-Йорке. Фото: Splash/Vida Press

Популярный американский певец и актер Джастин Тимберлейк редко делится семейными кадрами, но за ним и его семьей, как и за всеми звездами, круглосуточно следят папарацци. И вот на днях фоторепортерам улыбнулась удача - им удалось заснять Тимберлейка, вышедшего на прогулку со своим двухлетним сыном Сайласом. Как сообщают СМИ, они направлялись в нью-йоркскую художественную галерею.

Для встречи с искусством папа с сыном не стали особо наряжаться, отдав предпочтение удобному спортивному стилю. Смотрите фото!

Фото: Splash/Vida Press

Реклама

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Напомним, Джастин Тимберлейк женат на актрисе Джессике Бил, их первенец появился на свет в апреле 2015 года.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Фото: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк0

Еще по этой теме
Роналду засняли на прогулке с новой подружкой: достойная замена Шейк?

Роналду засняли на прогулке с новой подружкой: достойная замена Шейк?

Как мило! Шарлиз Терон засняли на прогулке с дочкой

Как мило! Шарлиз Терон засняли на прогулке с дочкой

В ожидании второго ребенка Тимберлейк и Бил обустраивают шикарную квартиру

В ожидании второго ребенка Тимберлейк и Бил обустраивают шикарную квартиру


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Baldone, 195000 EUR
Дом
Дом, Langstiņi, 169000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Неужели Затлерс? «Двойник» экс-президента зажигательно танцует Showbiz

Неужели Затлерс? «Двойник» экс-президента зажигательно танцует

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики Hi-Tech

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой Showbiz

Те же грабли? Анастасия Костенко повторяет ошибки Ольги Бузовой

Какие лабутены? Экс-солистка «Ленинграда» спела о политике Showbiz

Какие лабутены? Экс-солистка «Ленинграда» спела о политике

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии Hi-Tech

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии

Я - папа!

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 