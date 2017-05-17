Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке в Нью-Йорке

Популярный американский певец и актер Джастин Тимберлейк редко делится семейными кадрами, но за ним и его семьей, как и за всеми звездами, круглосуточно следят папарацци. И вот на днях фоторепортерам улыбнулась удача - им удалось заснять Тимберлейка, вышедшего на прогулку со своим двухлетним сыном Сайласом. Как сообщают СМИ, они направлялись в нью-йоркскую художественную галерею.
Для встречи с искусством папа с сыном не стали особо наряжаться, отдав предпочтение удобному спортивному стилю. Смотрите фото!
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash/Vida Press
Напомним, Джастин Тимберлейк женат на актрисе Джессике Бил, их первенец появился на свет в апреле 2015 года.Еще по этой теме