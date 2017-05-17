Бичевскис выбрал имя для дочери, родившейся во время чемпионата мира

Марис Бичевскис
 

Марис Бичевскис. Фото: Edijs Pālens/LETA

Нападающий сборной Латвии Марис Бичевскис рассказал, что они с женой Элиной выбрали имя для дочери, родившейся во время чемпионата мира, - Беатрисе.

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Беатрисе родилась 11 мая.

В тот день хоккеист пропустил матч со Швецией и отправился на один день домой, чтобы увидеть новорожденную,

пишет Apollo.

Как известно, это второй ребенок пары. Бичевскис и Карклиня поженились в 2014 году, а уже в 2015 году у них родилась дочь Стефания.

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Фото: Ieva Čīka/LETA

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