Позволь своему дому блистать в дизайнерском одеянии

 

Фото: Пресс-фото

После эры окрашенных стен в моду вновь вошли обои. Многие скажут, что обои никуда и не исчезали, но обои под покраску, о которых многие подумали, это не тема нашего рассказа. Обои - нечто большее, чем просто приклеенные на стены полосы бумаги: это половина интерьера, отличный его фон или дополнение.

Фото: Пресс-фото

История

Обои - материал для отделки интерьера, истоки которого в Европе связаны с именем французского короля Людовика XI, который в 1481 году для оформления стен своего замка заказал 50 бумажных рулонов на библейскую тематику. Вначале обои прикрепляли к стенам гвоздями. Промышленное производство обоев началось в Англии в 17-м веке, но еще долго они были дорогой роскошью, которую могли себе позволить только богатые и знатные.

Сегодня этот материал королевского происхождения является одним из самых популярных способов отделки стен, который обладает уникально обширным диапазоном цвета и дизайна.

Для отделки различных интерьеров предлагается широкий ассортимент обоев и отвечающих современным требованиям покрытий для стен. Если сравнивать с ассортиментом всего пару десятилетий назад, современное предложение обоев очень разнообразно - начиная от роскошных, достойных стен Рундальского дворца обоев из ткани, и заканчивая экологическими обоями из натуральных материалов, не говоря уже о возможностях, которые предоставляют новые технологии.

Фото: Пресс-фото

Бумажные обои

Бумажные обои - самые тонкие, самые легкие, но главный их плюс - они сделаны из натуральных материалов и «дышат». На бумагу полиграфическим способом наносят изображение, затем поверхность покрывают слоем, который защищает обои от загрязнения, и они готовы для наклеивания на стену. Ведущие производители предлагают бумажные обои самых разных расцветок и узоров.

Возможности их выбора порадуют и ценителей классического английского стиля, и почитателей французской элегантности, и любителей кантри.

Единственный минус таких обоев - их хрупкость, поэтому нужен опытный мастер, чтобы приклеить их правильно, без видимых швов и повреждений.

Фото: Пресс-фото

Виниловые обои

Это один из самых популярных в наши дни видов обоев, которые превосходно имитируют разнообразные материалы - грубую штукатурку, плитку различных цветов и узоров, фактуру кожи, шелка и других тканей. Виниловые обои состоят из двух слоев - плотной бумаги или флизелина, и поливинилхлоридной пленки, которая его защищает. Этот материал обладает разнообразными возможностями использования. Виниловые обои бывают тонкими и гладкими и плотными, с выраженным рельефом, или «вспененными». Плотные и рельефные обои рекомендуется использовать, если основание стены не идеально ровное. Современные виниловые обои обладают высоким качеством и привлекательным внешним видом, а также обширным выбором расцветок и узоров.

Винил способен имитировать различные материалы и виды отделки, он также довольно легко приклеивается, более или менее устойчив к трению, мытью и воздействию света.

Эти обои устойчивы к механическому и химическому воздействию, а также к образованию грибка, потому что обработаны различными антибактериальными препаратами. Виниловые обои можно использовать в любых помещениях - от кухонь до ванных и детских комнат. Также ими можно оформлять стены в общественных помещениях и офисах.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Флизелиновые обои

Все популярнее становятся и флизелиновые обои, которые наклеивают непосредственно на стену. В отличие от бумажных флизелиновые обои имеют ряд существенных преимуществ:

флизелиновая основа стабилизирует обои во влажном состоянии, предотвращает сжатие волокон в процессе сушки и отклеивание мест соединения.

Поэтому их можно нарезать сухими, что до сих пор из-за изменения размеров не было возможно с обоями, которые нужно покрывать клеем. Также не нужно ждать, пока флизелиновые обои пропитаются влагой, потому что клей наносится на стены, а не на них. Помимо простой обработки, флизелиновые обои обладают еще двумя преимуществами: трудоемкий процесс наклейки (например, в технике разравнивания) можно осуществлять непосредственно при помощи рулона обоев. Кроме того, если когда-нибудь флизелиновые обои надоедят, их можно легко удалить со стен без смачивания.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Обои из текстиля и натуральных материалов

В состав обоев из текстиля и натуральных материалов входят лен, шелк, вискоза, шерсть, джут, бамбук, древесноволокнистый шпон, перламутровое покрытие.

Верхний слой таких обоев шероховатый и неровный - как и положено натуральному материалу, он уникален и неповторим.

Визуально это эффектные, тяжелые и роскошные обои, придающие интерьеру респектабельный колорит. Это натуральный, теплый, экологически чистый, звукоизолирующий и устойчивый к ультрафиолетовым лучам материал, который подходит для спален, кабинетов и других жилых помещений с минимальной нагрузкой. Кроме того, его можно использовать как декоративный элемент в дизайне интерьера. Как правило, такие обои имеют приятную текстуру, хотя у них есть и некоторые минусы.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Обои под покраску

В основе обоев под покраску - белый и плотный материал с более или менее выраженным рельефом, который идеально подходит для маскировки различных дефектов и неровностей стен.

Обои под покраску - прочный и долговечный материал, который обеспечивает дополнительную защиту покрытия стен и дает возможность неоднократно менять их тон

без больших затрат времени, денег и труда. Такие обои, как правило, изготавливаются из бумаги, винила или стекловолокна. В зависимости от категории материала обои можно перекрашивать несколько раз, покрывать краской всю плоскость стены или создавать оригинальные фрагменты с различной тонировкой.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фотообои

Если есть желание имитировать в помещении архитектурные элементы (окна, двери, лестницы, полки, колонны), создавать визуальные 3D-эффекты или визуально наслаждаться присутствием природных мотивов (городского парка, цветущего луга, берега моря и других пейзажей), то идеальным решением станут фотообои. В центре интерьера и деликатесов mc2 можно заказать обои с индивидуальным дизайном, взяв за основу любимую фотографию или произведение любимого художника.

Фото: Пресс-фото

У каждого вида обоев свои плюсы и минусы. Но в целом

обои - благодарный материал для создания не только индивидуального интерьера, но и приятного и удобного для себя окружения.

Они улучшают акустику, уменьшают потери тепла, а также относительно просто наносятся на поверхность стен.

Фото: Пресс-фото

Дизайнерские шедевры

Широкий ассортимент обоев в наши дни удовлетворяет любые требования и любые вкусы, предлагая качественные отделочные материалы. В своей гостиной, спальне, рабочем кабинете или в другом помещении теперь можно создать любой интерьер - начиная с достойных Лувра произведений искусства и заканчивая оформлением стен, разработанным такими известными дизайнерами, как Роберто Кавалли, Валентин Юдашкин, Ральф Лорен, Нина Кэмпбелл и другие.

Именно дизайнерские обои - отличный способ отделки стен для тех, кто ценит элегантность, богатство цвета и неординарные решения в интерьере.

В Латвии уже длительное время одними из самых востребованных способов оформления стен являются именно дизайнерские обои и панели для стен.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Модно в этом году

Подобно тому, как на Неделях моды публике представляют новейшие коллекции одежды, каждый год проходят выставки, на которых можно узнать о новинках в дизайне интерьера. Специалист по закупкам магазина Decorum в центре интерьера и деликатесов mc2 Инга Норите рассказывает, что

в этом году особенно актуальны такие цвета, как розовый кварц, горчичный и ментолово-зеленый, различные акварели, 3D-эффекты, цветы и абстрактные рисунки.

Также наблюдается победное шествие панелей для стен, которые часто неуместно сравнивают с фотообоями, хотя их качество значительно выше, не говоря уже о том, как они могут преобразить интерьер - достаточно одной панели, чтобы кардинально изменить внешний вид помещения.

Фото: Пресс-фото

Эффекты

Как и у людей, у стен тоже есть своя одежда. Если ваш любимый предмет одежды - джинсы, то

теперь у вас есть возможность «одеть» свои стены в джинсовую ткань - будет ли это визуальный эффект или реальная фактура, зависит от личных предпочтений.

Будь то большие объемные цветы, которые напоминают цветущий луг, блестящие кристаллы Swarovski или обои из ткани, в которых спрятано окно со шторами из такого же материала, - с точки зрения дизайна, обои являются самым благодарным материалом.

Фото: Пресс-фото

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