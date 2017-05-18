KIDDING приглашает детей на красочные химические эксперименты

Цветными могут быть не только сны, но и химия, и встречается эта наука не только в лабораторных испытаниях, но и в повседневной жизни на каждом шагу. Поэтому КIDDING Zinātkāres klubs приглашает семьи с детьми вместе познакомиться с нюансами химии, приняв участие в обучающих играх и экспериментах. Мероприятие пройдет в предстоящие субботу и воскресенье, 20 и 21 мая, с 12.00 до 17.00 в торговом центре Domina Shopping. Каждый участник сможет участвовать в лотерее и получить подарки от магазинов Douglas, Euroaptieka, Flying Tiger Copenhagen, Lieliska Dāvana, Optio optika и XS Rotaļlietas.

Ты думаешь, что, смешав красный и желтый цвета, получишь оранжевый? Ничего подобного! В этом любознательным детям поможет убедиться шоу «Яркая химия». Оно покажет, насколько красочна в действительности эта наука.

Неожиданное возникновение цветов, самые разные красочные химические взаимодействия и поразительная магия всех цветов радуги – вот только часть того, что мы увидим на представлении.

Тем, кто любит сладости, понравится лаборатория «Сахарная радуга». В ней каждый может сам себе «нахимичить» весеннее настроение! Мы вместе узнаем, как правильно получить слои разного цвета в цилиндре, чтобы вышла радуга, и удивить друзей этим трюком. Каждый, кто справится с созданием радуги, получит поощрительный диплом.

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Особенно удивительной будет мастерская «Золото алхимика». Да-да,

все вместе мы сможем добыть золото! Чтобы это сделать, потребуется всего лишь несколько мелких монет, которые, возможно, обнаружатся у тебя в кармане.

В мастерской хромотографии мы, во-первых, узнаем, что означает это непривычное слово, которое будет разъяснено простым и понятным образом. Каждый участник мероприятия узнает также секрет цвета черного фломастера, увидит, насколько разноцветный на самом деле черный цвет, а также изготовит себе небольшой сувенир.

Фото: Пресс-фото

«KIDDING Zinātkāres klubs»– это серия образовательно-развлекательных мероприятий для семей с детьми от 5 до 12 лет, которые в этом году проходят в т/ц Domina Shopping раз в квартал.

Цель клуба – способствовать интересу детей к точным наукам, вовлекая их в познание мира посредством различных мастерских, интерактивных заданий и шоу-программ.

Испытай красочную гамму ощущений, участвуя в обучающих мероприятиях клуба любознательных KIDDING!

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