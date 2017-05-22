Мамин Клуб приглашает на Летний фестиваль и Большой Парад колясок 2017!

 

Фото: Пресс-фото

27 мая в парке Дома культуры «Зиемельблазма» на протяжении всего дня будет проходить третий Летний фестиваль Маминого Клуба с бесплатными мероприятиями для семей с детьми. Приключения ждут и больших, и маленьких посетителей с красивым концертом под открытым небом, Большим Парадом колясок, играми и другими развлечениями накануне Международного дня защиты детей.

Передача TV3 и объединение родителей «Мамин Клуб» проводят Летний фестиваль уже третий год подряд. В прошлом году мероприятие посетили около 5000 родителей с детьми. И в этом году организаторы обещают более 50 различных мероприятий под открытым небом. Помимо игр и прочих развлечений,

Мамин Клуб предложит посетителям консультации специалистов по вопросам, связанным с уходом за здоровьем и безопасностью мамы и ребенка.

Предоставлять бесплатные консультации в рамках фестиваля будет также Мобильный центр здоровья.

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Одним из центральных событий фестиваля снова станет Большой Парад колясок – уже более 150 родителей зарегистрировались на участие в этом карнавале.

Это конкурс, в рамках которого оцениваются творчески украшенные коляски и другие транспортные средства (велосипеды, самокаты, коляски для кукол),

а победители получают ценные призы.Но главное – это красочное шествие участников, которое порадует каждого посетителя!

Фото: Пресс-фото

На центральной сцене красивого парка Дома культуры «Зиемельблазма» выступят ведущие детские ансамбли – мы услышим и увидим маленьких певцов и танцоров из таких групп, как «Dzeguzīte», «Dzirnas», творческой детско-молодежной студии Лиене Шомасе, «Bitīte» и т. д.

Фото: Пресс-фото

Запланировано более 50 различных мероприятий, которые будут интересны даже самым маленьким.

Например, в ходе чемпионата маленьких ползунков определится самый быстрый малыш Латвии.

Мальчики и девочки выступят моделями на специальном показе детской моды этого лета, все желающие смогут научиться правильно чистить зубки и даже приготовить своими руками зубную пасту.

Состоится особый мастер-класс по обучению английскому языку (будем петь и учиться), чемпионат сырных палочек Piknik, геокэшинг, или поиск тайников, вместе с Marsieši на территории всего парка.

Будем надувать мыльные пузыри, развлекаться на детских аттракционах, прогуляемся с ростовыми куклами, сфотографируемся, узнаем, что такое канистерапия.

Посетителей ждет много-много мероприятий для больших и маленьких.

Специалисты Школы родителей Маминого Клуба будут консультировать будущих и настоящих мамочек по вопросам здоровой беременности, родов, ухода за малышом.

Фото: Пресс-фото

Парк Дома культуры «Зиемельблазма» достаточно просторный, чтобы принять много семей. К тому же вход на фестиваль бесплатный.

«Летний фестиваль Маминого Клуба стал уже традицией – с него начинается лето, которое для каждого ребенка является любимым временем года.

Мы хотим, что наши дети провели безопасное лето и у них были образованные, любящие родители!», - говорит Сандия Салака, руководитель объединения родителей «Мамин Клуб» в странах Балтии.

Место и время проведения мероприятия: 27 мая с 12:00 до 18:00, парк Дома культуры «Зиемельблазма». Больше о программе читайте на портале maminklub.lv или следите за информацией на странице Маминого Клуба в Facebook.


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