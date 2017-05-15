Ксения Собчак показала полугодовалого сына Платона

На днях сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось шесть месяцев. Заботливые родители крайне редко публикуют снимки с мальчиком в соцсетях. Однако 20 мая медиадива сделала исключение и разместила в Instagram трогательную фотографию с Платоном и его бабушкой Людмилой Нарусовой.

35-летняя Ксения Собчак не принадлежит к числу тех людей, соцсети которых пестрят фотографиями их детей.

Более того, до недавнего времени

медиадива лишь изредка публиковала в Instagram снимки с прогулок, во время которых ее сын Платон отдыхает в коляске.

Но недавно мальчику исполнилось полгода, и в честь этого события главный редактор L'Officiel решила показать подросшего сына.

Реклама

На фотографии малыш запечатлен со спины вместе со своей бабушкой Людмилой Нарусовой.

Нежный снимок счастливая молодая мама подписала так: «Платон Максимович и Людмила Борисовна после долгой разлуки».

Instagram

Платон Максимович и Людмила Борисовна после долгой разлуки:))) A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on May 20, 2017 at 9:20am PDT

Фото из Instagram:

К нам приехал, к нам приехал! И сразу прятки!.. И сразу - прятки! Платон водит, я прячусь!;-)) #питердетямнеигрушка #stokkerussia @stokkerussia A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on May 21, 2017 at 2:04am PDT

Instagram

Сегодня ровно полгода моему счастью! Он растёт так стремительно, что хочется запомнить все моменты! Сделать каждый миг красивее помогает @minimestudio #рекламнаяпауза A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on May 18, 2017 at 12:00am PDT

Instagram

Люблю робко "жаться" к нему и чувствовать себя маленькой девочкой. С @mvitorgan #maxxroyalkemer #maxxroyalweekend #maxxweekend A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on May 15, 2017 at 12:09pm PDT













Aizvērt Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







Еще по этой теме