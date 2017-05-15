Ксения Собчак показала полугодовалого сына Платона

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

На днях сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось шесть месяцев. Заботливые родители крайне редко публикуют снимки с мальчиком в соцсетях. Однако 20 мая медиадива сделала исключение и разместила в Instagram трогательную фотографию с Платоном и его бабушкой Людмилой Нарусовой.

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35-летняя Ксения Собчак не принадлежит к числу тех людей, соцсети которых пестрят фотографиями их детей.

Более того, до недавнего времени

медиадива лишь изредка публиковала в Instagram снимки с прогулок, во время которых ее сын Платон отдыхает в коляске.

Но недавно мальчику исполнилось полгода, и в честь этого события главный редактор L'Officiel решила показать подросшего сына.

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На фотографии малыш запечатлен со спины вместе со своей бабушкой Людмилой Нарусовой.

Нежный снимок счастливая молодая мама подписала так: «Платон Максимович и Людмила Борисовна после долгой разлуки».

Instagram

Платон Максимович и Людмила Борисовна после долгой разлуки:)))

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Фото из Instagram:

Instagram

Instagram

Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак

Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

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