Ксения Собчак показала полугодовалого сына Платона

На днях сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось шесть месяцев. Заботливые родители крайне редко публикуют снимки с мальчиком в соцсетях. Однако 20 мая медиадива сделала исключение и разместила в Instagram трогательную фотографию с Платоном и его бабушкой Людмилой Нарусовой.
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35-летняя Ксения Собчак не принадлежит к числу тех людей, соцсети которых пестрят фотографиями их детей.
Более того, до недавнего времени
медиадива лишь изредка публиковала в Instagram снимки с прогулок, во время которых ее сын Платон отдыхает в коляске.
Но недавно мальчику исполнилось полгода, и в честь этого события главный редактор L'Officiel решила показать подросшего сына.
На фотографии малыш запечатлен со спины вместе со своей бабушкой Людмилой Нарусовой.
Нежный снимок счастливая молодая мама подписала так: «Платон Максимович и Людмила Борисовна после долгой разлуки».
Фото из Instagram:
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