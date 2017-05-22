Герцогиня Кембриджская очень надеялась, что ее дети, которых многие называют избалованными и капризными, будут вести себя спокойно на свадьбе их тети Пиппы Миддлтон, которая, как известно, состоялась 20 мая. Увы, ее чаяниям не суждено было сбыться — принц Джордж расплакался, когда мама отругала его за выходку с платьем невесты.

На свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса, прошедшей в британском графстве Беркшир 20 мая, сестра невесты Кейт Миддлтон рассердилась на своего 3-летнего сына, принца Джорджа, когда тот прошелся прямо по подолу платья новобрачной.

Его младшая сестренка, 2-летняя принцесса Шарлотта, тут же повторила за братом и тоже наступила на подол подвенечного наряда Пиппы.

Кейт отвела детей в сторону и отчитала малыша Джорджа, который расплакался из-за маминых слов.

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Вряд ли герцогиня ожидала, что рядом окажутся папарацци, запечатлевшие этот неловкий семейный момент и выложившие снимки в Сеть. Кстати,

отец шаловливых наследников престола, принц Уильям, не помогал своей жене присматривать за детьми

— его видели в компании брата, принца Гарри, и шурина, Джеймса Миддлтона, но к Кейт он даже не приближался.

Кейт Миддлтон публично отчитала 3-летнего сына на свадьбе сестры













Aizvērt Джордж и Шарлотта на свадьбе своей тети - Пиппы Миддлтон AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AP/AFP AP/AFP AP/AFP













































Aizvērt Роскошная свадьба Пиппы Миддлтон TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter







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