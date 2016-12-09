Молодая модель и певица родит 58-летнему помощнику Путина второго ребенка

На днях в российских СМИ прошел слух о том, что 27-летняя Олеся Бословяк готовится к рождению второго ребенка. Журналисты связались с экс-солисткой «Мобильных блондинок», и она подтвердила радостную новость о скором прибавлении в семье.

В последнее время Олеся Бословяк старается выходить в свет исключительно в свободной и просторной одежде. На одном из светских мероприятий журналисты заметили, как изменилась фигура модели и певицы, и сделали вывод, что она ждет второго ребенка. В интервью порталу Life.ru супруга помощника президента РФ Владимира Кожина не стала скрывать, что скоро в их семье случится прибавление.

«Пополнение в семье ожидается летом, уже совсем скоро. Рожать буду в Москве, так как здесь самые лучшие врачи»,

— рассказала журналистам Олеся. Напомним, у супругов уже есть дочь Алена, которая появилась на свет в январе 2016 года. Для Бословяк малышка стала первым ребенком, а для ее супруга — второй. Владимир поддерживает прекрасные отношения с сыном от первого брака, Игорем.

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Владимир Кожин. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

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A post shared by Olesya Kozhina-Boslovyak (@olesyabos) on Feb 25, 2017 at 11:17pm PST

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