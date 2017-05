Молодая модель и певица родит 58-летнему помощнику Путина второго ребенка

Как же я люблю детские праздники и счастливое лицо моей любимой Аленки! 🐣 Спасибо Профиль Professional Club, все как всегда на высоте 🔝🔝🔝 @profilpro_club #miobiscotto #hamleysrussia #profilcafe #chocotune #airbeautyballoons #selfieshootermsk

A post shared by Olesya Kozhina-Boslovyak (@olesyabos) on Apr 22, 2017 at 9:35am PDT