Что и как посадить возле дома: советы, ошибки и даже приметы

Поздновато, конечно, но весна все-таки вступила в свои права. Погода уже устоялась, и буйная зелень кустов и деревьев, перемежаясь с нежными цветами, провожает прохожих то терпкими, то сладкими ароматами. На свои приусадебные участки вернулись дачники. Если нет дачи или огорода, но пробудилась тяга к земле, то почему бы на радость себе и окружающим не привести в порядок клумбу под домом? Наши эксперты – специалист по планированию насаждений Rīgas dārzi un parki Лайне Трейдена и садовник Rīgas namu pārvaldnieks Анете Фриенберга рассказывают, как это сделать правильно.

Когда начинать работы и что посадить

Если есть желание высадить первоцветы, то время для семян уже прошло. Сейчас еще можно успеть посадить саженцы.

Летние и осенние цветы еще можно успеть посеять. Лучше всего сажать неприхотливые и выносливые сорта, и важно правильно выбрать место.

Если под окном солнечно – это будут одни сорта, вечная тень – совсем другие. Но даже самый неприхотливый цветок на первом этапе, пока прорастает, нуждается в уходе – поливе и прополке. Если растения многолетние, то в последующие годы уход упрощается – нужно срезать старые листья и отцветшие бутоны, рыхлить грядку.

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«Очень часто посаженные цветы у дома кто-то срывает. Иногда они страдают при покосе травы.

Вытаптывают же только тогда, когда выбрано неправильное место для клумбы – вблизи детской площадки, дорожки, зоны отдыха или подъездного пути,

где интенсивное движение транспорта», – поясняет Лайне Трейдена.

В первый год после посева цветы нужно регулярно поливать. В последующие годы это нужно обязательно делать в жаркие дни.

Фото: riga.lv

Можно ли сажать кусты и деревья

Для высадки во дворе больше всего подходят декоративные цветущие кустарники. Выбирать нужно такие, которые не вырастают слишком высокими – они не должны закрывать окна первых этажей. За кустами ухаживать проще, чем за цветами. Однако, чтобы у кустов всегда был «товарный вид», весной или осенью нужно обрезать ветки, убирать сухие сучья.

Большие деревья и кусты не рекомендуется сажать во дворах близко к дому.

Через годы они вырастут, крона станет огромной, в результате дадут тень, в квартирах будет темно, и соседи вряд ли скажут спасибо за созданную ситуацию.

Крупные деревья вообще сажать возле дома не рекомендуется, потому что среди них есть такие, которые своими корнями могут даже повредить фундамент. Если все же хочется посадить фруктовое дерево или карликовое хвойное - например, тую, - то лучше посоветоваться со специалистом из домоуправления.

Фото: riga.lv

«Ни в коем случае нельзя сажать растения с ядовитыми листьями, стеблями или плодами, а также кусты и цветы с острыми колючками», – предупреждает Трейдена.

На балконе – можно. Но осторожно

В балконных контейнерах не запрещено выращивать культурные растения. Если они хорошо растут да еще плодоносят, смело можно заниматься разведением огурцов или укропа. Однако стоит помнить, что

подвесные горшки должны быть не только красивыми, но и безопасными. А «плантации» с помидорами и огурцами не утяжелять конструкцию балкона или лоджии.

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Не справился сам – пригласи специалиста

В домоуправлении RNP с прошлой осени работает бригада садовников. Если у жильцов есть желание, то можно для работ по облагораживанию газонов возле дома пригласить профессионалов.

Фото: riga.lv

«Заявление на приведение территории в порядок может подать уполномоченный по дому, если такой есть. Если его нет, то процедура усложняется –

собственники квартир должны принять коллективное решение, определиться, какие работы необходимы и какое финансирование жильцы готовы отвести под эти цели»,

– объясняет Анете Фриенберга.

Фото: riga.lv

По словам Анете, хотя подразделение работает первый сезон, уже есть «плоды».

«Этой весной по двум адресам в Риге посадили насаждения, проредили кусты, убрали засохшие ветки, посеяли цветы.

На согласовании находятся еще два адреса. Сейчас работаем на улице Чака. Посмотреть, как выглядят газоны с нашим участием, можно на территориториальном участке РНП Austrumi», – отмечает Фриенберга.

Фото: riga.lv

Главные ошибки, которые допускают садоводы во дворах

По словам Анете, чаще всего люди неправильно сажают деревья и кусты – очень близко к балконам (ближе пяти метров нельзя!). С цветами никаких проблем обычно нет. Не было случаев, чтобы кто-то посадил ядовитые или колючие растения.

Из народных примет...

Рядом с домом не рекомендуется сажать дуб, обладающий сильной энергетикой и оказывающий влияние на главу семьи. Береза в качестве защитного щита должна расти только за забором.

Грецкий орех нельзя сажать возле дома, так как его корни могут со временем разрушить фундамент. Нежелательны на участке верба, ива и осина, вестники скорби и смерти.

Если в семье есть невесты, то с посадкой туи тоже лучше подождать. Тополь рекомендуется сажать за территорией участка, вдали от дома.

Фото: riga.lv

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