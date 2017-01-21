Дмитрий Шепелев объяснил, почему отдал Платона в еврейский детский сад

 

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

После того, как не стало популярной российской певицы Жанны Фриске, воспитанием маленького Платона занимается его отец Дмитрий Шепелев. 29 мая телеведущий побывал на презентации детской книги, в ходе которой рассказал гостям мероприятия и журналистам о том, как растит своего 4-летнего сына.

На днях 34-летний Дмитрий Шепелев вместе с другими звездными родителями посетил презентацию книги Натальи Ремиш «Детям о важном. Про Диму и других. Как говорить на сложные темы», которая дает ответы на многие волнующие мам и пап вопросы.

В ходе этого мероприятия выступил и сам телеведущий — он откровенно рассказал о том, как воспитывает 4-летнего Платона.

В начале дискуссии Дмитрия представили как ответственного отца. На что он ответил, что у него нет другого выбора, кроме как быть замечательным папой.

Далее Шепелев затронул очень злободневную тему — воспитание толерантности в детях.

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«Что удалось сделать мне, чтобы воспитать ребенка терпимым?

Я, в первую очередь, отдал его в еврейский детский сад — пусть учится терпению с рождения. Также я пригласил для ребенка чернокожего учителя английского.

Тоже чтобы в дальнейшем избежать вопросов «почему люди разные?», — приводит слова шоумена издание «Телепрограмма». Напомним, что воспитанием Платона полностью занимается его отец, который часто путешествует с ним и водит на различные секции. По решению суда бабушка и дедушка по материнской линии могут встречаться с мальчиком только раз в месяц.

Instagram

Суббота, 3000 м. и горячий шоколад 🤤

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