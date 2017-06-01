Хотите получить хороший урожай? Читайте лунный посевной календарь на июнь

Смена фаз Луны влияет на рост и развитие растений. Выбрать благоприятное время для посева в июне 2017 года и получить хороший урожай вам поможет лунный посевной календарь.

Все растения обладают собственным энергетическим полем. Их здоровье и выносливость напрямую зависят от времени посадки и влияния лунной энергии.

Чтобы получить богатый урожай, необходимо посадить семена в благоприятное время:

тогда лунная энергия поспособствует быстрому развитию ростков.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в июне

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1-2 июня. В первые июньские дни Луна растет и находится в созвездии Девы. Этот период благоприятен для замачивания семян, посева в открытый грунт и рассадки молодых ростков.

3-5 июня. Растущая Луна в Весах. Это время лучше всего подходит для посадки любых клубневых растений. Рыхление почвы поможет росткам быстрее развиваться, а умеренный полив - окрепнуть.

6-7 июня. Луна в Скорпионе.

Этот период крайне благоприятен для посева: семена будут развиваться быстро, а выросшие из них растения дадут обильный урожай.

8-10 июня. Эти три дня особенно благоприятны для посева овощных культур и пряных трав. Полнолуние 9 июня наполнит семена силой, но для этого им необходимо дать время на принятие лунной энергии. 10-го числа Луна начинает убывать: в этот день лучше не тревожить растения.

11-12 июня. Луна переходит в созвездие Козерога. Этот период хорошо подходит для посева «капризных» растений и пересадки ростков. Энергия убывающей Луны может несколько ослабить семена и замедлить их развитие, но при должном уходе вы получите необходимый результат.



















































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13-15 июня. Убывающая Луна в созвездии Водолея не слишком хорошо влияет на развитие семян. В это время лучше не тревожить будущие растения, а свободное время посвятить уборке по традиции фэн-шуй.

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16-17 июня. Луна продолжает проходить фазу убывания и переходит в созвездие Рыб.

Этот знак весьма плодороден, поэтому из семян, посеянных в это время, вырастут крепкие и здоровые растения.

18-19 июня. Убывающая Луна в Овне. Этот период не подходит для посева, поскольку огненная энергия Овна не способствует развитию растений.

20-21 июня. Луна взаимодействует с созвездием Тельца. Этот двухдневный период благоприятен для рассадки ростков, замачивания семян и посадки декоративных кустарников.



















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22-23 июня. Убывающая Луна в Близнецах способствует устойчивости семян к болезням и паразитам. Обработка и рыхление почвы в это время позитивно скажутся на развитии растений.

24-25 июня. Новолуние в созвездии Рака. Этот период благоприятен для посева и высадки пророщенных семян в открытый грунт.

Энергия роста Луны способствует быстрому развитию растений и высокой урожайности овощных культур.

26-27 июня. Луна переходит в созвездие Льва. Этот период не слишком благоприятен для посева чувствительных растений: они могут не выдержать мощной огненной энергетики Льва. Лучше дать семенам и росткам время восстановиться, а свободное время посвятить отдыху и другим делам.

28-29 июня. Растущая Луна в Деве.

Этот период благоприятен для посева, замачивания семян и высадки ростков в теплицы и открытую почву.

Полив и удобрение земли поспособствует высокой урожайности и быстрому росту растений.

30 июня. В последний день месяца Луна находится в фазе роста и взаимодействует с созвездием Весов. Этот день благоприятен для высадки семян вьющихся растений, прореживания и рыхления почвы, а также для умеренного полива.

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