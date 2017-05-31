Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь

Елена Исинбаева
 

Елена Исинбаева. Фото: Sputnik/Scanpix

Известная российская спортсменка Елена Исинбаева на днях посетила Волгоград, где побывала на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Олимпийская чемпионка приехала в город-герой вместе со своей подросшей дочерью Евой.

Как правило, Исинбаева тщательно скрывает подробности своей личной жизни, однако на этот раз она с удовольствием позировала перед объективами вместе с дочкой.

Журналисты отметили превосходный внешний вид спортсменки.

Для посещения турнира Елена выбрала нежно-розовую блузку и игривую юбку цвета фуксии, дополнив образ босоножками на высокой шпильке.

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Фото из Instagram:

📅 27-28 мая 2017 — Кубок Елены Исинбаевой по легкой атлетике 👏 27-28 мая в Волгограде на открытом стадионе ВГАФК в третий раз состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». «Кубок Елены Исинбаевой» — всероссийский турнир для спортсменов-легкоатлетов возраста 14-15 лет, который проводится в рамках программы Благотворительного фонда Елены Исинбаевой «Наша поддержка — их победы!». Учащиеся ДЮСШ №3 приняли участие и стали призёрами этих всероссийских соревнований. 🏆 II место заняла Орехина Дарья (тренер-преподаватель Ольга Николаевна Тасмаджиева), толкнув ядро на 11м 19см, тем самым выполнила норматив II спортивного разряда. 🏆 III место заняла Чередниченко Аня, воспитанница тренера-преподавателя Сергея Анатольевича Шибикина, пробежав 800м за 2.25. 👏 Поздравляем наших легкоатлеток и их тренеров с победой!!! #Волжский

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Напомним, Елена Исинбаева родила дочь Еву 29 июня 2014 года около двух часов ночи в княжестве Монако. Отцом первенца спортсменки стал метатель копья из Волгограда Никита Петинов.

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