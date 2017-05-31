Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь

Известная российская спортсменка Елена Исинбаева на днях посетила Волгоград, где побывала на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Олимпийская чемпионка приехала в город-герой вместе со своей подросшей дочерью Евой.

Как правило, Исинбаева тщательно скрывает подробности своей личной жизни, однако на этот раз она с удовольствием позировала перед объективами вместе с дочкой.

Журналисты отметили превосходный внешний вид спортсменки.

Для посещения турнира Елена выбрала нежно-розовую блузку и игривую юбку цвета фуксии, дополнив образ босоножками на высокой шпильке.

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Фото из Instagram:

Напомним, Елена Исинбаева родила дочь Еву 29 июня 2014 года около двух часов ночи в княжестве Монако. Отцом первенца спортсменки стал метатель копья из Волгограда Никита Петинов.

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