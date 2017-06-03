Скуке - нет! 7 идей, как молодежи провести лето интересно и с пользой

Долгожданные летние каникулы начались. Хотя в начале лета они кажутся длинными, по возвращении в школу школьники часто не знают, что ответить на вопрос «что вы делали летом?». Выясняется, что лето пролетело незаметно и рассказывать в общем-то нечего. Чтобы в этом году лето не прошло мимо, а зимой радовали теплые воспоминания, молодежная мотивационная программа «MOT. Выбирай смелость!» поделится семью идеями, как заполнить солнечные и дождливые дни — с друзьями или в одиночку.

Советуем! Подготовь и оформи две банки «антискуки» и наклей на них названия «Солнечные дни» и «Дождливые дни».

В дни, когда подкрадется скука или ты будешь искать вдохновение для интересного занятия, банка подскажет.

Проживем каждый день лета!

Напиши письмо — красивое, длинное, настоящее письмо

Реклама

Это может быть письмо самому себе — письмо, в котором ты оглядываешься на прошедший учебный год, вспоминая и фиксируя все успешные моменты и события. Ты будешь удивлен, что их так много. Сформулируй свои дальнейшие цели на лето и следующий учебный год или мечты о том, чего хочешь достичь в будущем. Будь честен сам с собой! Разговор ручки с бумагой — это не только твой рассказ другу, но и беседа с самим собой.

Это непросто и наверняка займет больше чем пару минут, поэтому летние каникулы — подходящее время для честного разговора с собой.

Обязательно сохрани письмо и перечитай через полгода. Ты сможешь отметить то, чего уже достиг.

Визуализация помогает мечтам сбываться — сделай фотоколлаж своих стремлений

При визуализации мечты приобретают очертания и становятся реальностью. Найди изображения, символизирующие твои самые смелые мечты, и создай красивый фотоколлаж. Фотографии не только будут ежедневно радовать глаз, но и, возможно, помогут стать на шаг ближе к задуманному. Предпочитаешь путешествовать в своих лучших мечтах? Этот метод можно также использовать, чтобы радоваться уже пережитым моментам.

Выбери фотографии, отражающие моменты счастья, близких людей или просто красивые вещи, и укрась комнату фотоколлажем из прекрасных моментов.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: идеи для вдохновения

«Мама мыла раму» — первые фразы на новом языке

Всегда хотел выучить иностранный язык, но никогда не хватало времени? Летние каникулы — самый подходящий период! Начинай освоение чего-то нового, главное — поставить перед собой реалистичные и конкретные цели. Например, пять новых слов каждый день, три новые фразы каждую неделю. В июне научись рассказывать о себе и своей семье, в июле — о том, что вокруг тебя, а в августе — о своих мечтах и планах на будущее. Если ты каждый день будешь учить по 5 новых слов, в конце лета будешь знать уже почти 500. Отличный помощник — бесплатное мобильное приложение Duolingo.

Большая чистка шкафа — устрой вечеринку, проведи хорошо время сам и помоги другим

Каникулы — отличное время, чтобы наконец разобрать одежду, ведь у нас у всех есть вещи, которые мы не надевали слишком давно.

Большая ревизия шкафа не только освободит в нем место, но и очистит пространство для тебя — освобождаясь от лишнего, мы создаем место для нового.

Что делать с одеждой, которой пришло время покинуть твой шкаф? То, что больше не подходит тебе, может подойти кому-то другому — устройте с друзьями вечеринку с обменом одеждой. Главное условие вечеринки: перед приходом гости должны разобрать свои шкафы, чтобы можно было взять с собой одежду, обувь и сумки, которым пришло время искать нового хозяина. На вечеринке с обменом одеждой не только твои «старые» вещи найдут нового хозяина, но и ты сам сможешь стать обладателем чего-то, что уже давно хотел. Те вещи, которые не найдут новых хозяев, можно отдать на благотворительность.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: полезное руководство по чистке шкафа можно найти ЗДЕСЬ

Пряный огород на подоконнике

Видишь на кухне пустые банки из-под варенья? Выбери день, чтобы создать свой собственный огород зелени. Все, что нужно — пустые стеклянные банки, материал для этикеток (можно использовать черную строительную клейкую ленту и написать на ней название растения белым мелком — просто и эффективно), земля, вода и, естественно, семена выбранных тобой трав. При оформлении банок дай волю фантазии. Нравятся цветные банки? Покрась их!

Хочешь прозрачную банку «с видом»? Оформи ее содержимое: прежде чем насыпать землю, красиво выложи дно камнями, ракушками и т. п.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: идеи для оформления можно почерпнуть ЗДЕСЬ

Готовь сани летом, а телегу зимой, или Делаем запасы на зиму

Летние дары природы точно будут вкуснее, если ты поучаствуешь в их приготовлении. К тому же баночка собственноручно приготовленного варенья или полотняный мешочек с сушеными яблоками станут отличным подарком на праздники.

Хочешь сохранить вкус лета и витамины для серых осенних вечеров? Заморозь ягоды — клубнику, малину, чернику, клюкву или бруснику. Замороженные пряные травы также позволяют продлить вкус лета. Можно заморозить укроп, петрушку, зеленый лук. Просто измельчи их и разложи по мешочкам с замком или в коробочки и помести в морозилку.

А как насчет варенья? Хочешь приготовить пару баночек сладких подарков на рождественские праздники близким? Позвони бабушке и попроси поделиться семейным рецептом. Останется только собрать любимые ягоды и фрукты, красиво оформить банку — и вуаля, сладкий подарок готов.

Чай для холодных зимних вечеров: когда растения цветут, самое время их собирать и сушить.

Мята, ромашка, малиновые и смородиновые листья, красный клевер — магическая смесь латвийских трав поможет сохранить бодрость духа,

а в красивой упаковке станет оригинальным подарком.

Домашнее мороженое. Что может быть лучше?

На жарком солнце что может быть лучше прохладного мороженого — кроме собственноручно приготовленного мороженого? Клубника? Крыжовник? Щавель? Арбуз? Можно замораживать свежевыжатые соки и зеленые утренние коктейли. Может быть, предпочитаешь кремовое освежение? Дай волю воображению, попробуй новые рецепты и стань на день экспертом кулинарного искусства — так ты не только задействуешь свою творческую фантазию, но и порадуешь вкусом себя и своих близких. И помни: полезное лакомство в морозилке всегда пригодится.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: идеи для рецептов можно найти ЗДЕСЬ

Дополнительные занятия, которые можно добавить в банку «антискуки» (не забудь пополнить список своими идеями):

- домашнее СПА: процедуры для ухода за лицом и телом с использованием доступных фруктов, ягод и овощей;

- заснуть, глядя на звезды: организовать поход с ночевкой в палатке;

- переделать старую одежду (например, сделать сумку из старых джинсов);

- научиться и приготовить для семьи зеленый коктейль (используя сезонные фрукты, ягоды, овощи и зелень);

- магия настольных игр: организовать игровой вечер с семьей и друзьями — теплым вечером в парке у дома или в лесу, а в дождливое время — дома за столом;

- перечитать любимую книгу детства;

- создать playlist из любимых песен;

- попробовать свои силы в решении или составлении кроссвордов;

- испечь полезный кекс;

- отправиться в экспедицию — открыть неизведанные территории в своем районе;

- переделать свою комнату;

- вызов недели — научиться хорошо прыгать со скакалкой (100 прыжков каждый день).

Чтобы укрепить самосознание и целеустремленность латвийских школьников, а также мотивировать их делать самостоятельный выбор, с пользой проводить время и иметь смелость заботиться о других, в Латвии начата новая школьная программа «MOT. Выбирай смелость!». Она работает с 1 сентября 2016 года.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: больше о новой молодежной мотивационной программе для школьников ЗДЕСЬ

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: в Facebook каждую неделю будет описываться одно из летних занятий

Еще по этой теме