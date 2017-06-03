Сделавшая пластику живота женщина поняла, что беременна, когда начала рожать!

 

Фото: facebook.com/aleta.omeara6

Истории о том, что женщины не подозревают о своей беременности вплоть до последних месяцев, не так уже и редки. Однако случай Алеты О’Меары особенный: за пять месяцев до неожиданного рождения сына она сделала пластику живота. Перед операцией австралийка сдала все необходимые анализы, но врачи не обнаружили и намека на интересное положение пациентки.

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О том, что у нее будет второй ребенок, Алета О’Меара узнала за несколько часов до его появления на свет.

Накануне родов женщина почувствовала слабость и боль в животе и по настоянию дочери обратилась в больницу.

Однако после осмотра терапевт не выявил никаких недугов, зато ошарашил Алету новостью о беременности, заявив, что уже через несколько часов у нее родится малыш.

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Женщина была уверена, что доктор просто шутит, ведь за несколько месяцев до этого она прошла полное обследование, так как готовилась к пластической операции в области живота. К тому же на протяжении долгого времени она принимала контрацептивы. «Меня многие спрашивают, как я могла не знать о беременности.

Мне просто казалось, что я плохо восстанавливаюсь после операции. Оказывается, причиной моего недомогания был малыш Тоби»,

— призналась Алета изданию The Daily Mail.

Женщина также рассказала, что если бы раньше узнала об интересном положении, то, скорее всего, прервала бы беременность, так как ее муж Род лечится сильнодействующими препаратами от аутоиммунного заболевания. К счастью, медикаменты никак не повлияли на их сына и малыш появился на свет абсолютно здоровым.

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