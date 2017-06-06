Как быстро отмыть заляпанную микроволновку: гениальный способ!

Сегодня микроволновая печь в доме - вещь вполне обыденная, которая облегчает жизнь и экономит время хозяйкам и спасает от голода ленивцев и неумех. Проще некуда - достал полуфабрикат, поместил внутрь чудесного прибора, установил программу, дождался заветного «дзинь», и... кушать подано!

Правда, есть одно но: чуток промахнулся со временем или не ту программу выбрал - и вот уже изнутри доносятся «взрывы», а как их результат - донельзя забрызганная поверхность микроволновки.

И если удалить загрязнения сразу, как правило, особого труда не представляет, то вот при отсутствии времени на это можно впоследствии столкнуться с прблемой.

Если, конечно, не знать один гениальный способ. Смотрите видео!

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