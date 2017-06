Джордж и Амаль Клуни стали родителями близнецов

Новорожденная девочка получила имя Элла, мальчик — Александр.

«Элла, Александр и Амаль здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуют. Джордж приходит в себя и должен оправиться через несколько дней»,

— говорится в заявлении семьи.

