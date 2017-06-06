Джордж и Амаль Клуни стали родителями близнецов

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена правозащитница Амаль Клуни стали родителями близнецов, сообщает Huffingtonpost.

Новорожденная девочка получила имя Элла, мальчик — Александр.

«Элла, Александр и Амаль здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуют. Джордж приходит в себя и должен оправиться через несколько дней»,

— говорится в заявлении семьи.

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Twitter

UPDATE: It's a boy _ and a girl _ as #GeorgeClooney and wife Amal welcome twins Alexander and Ellahttps://t.co/QdNCldlMnU pic.twitter.com/IkXAMq7kEL— AP Entertainment (@APEntertainment) June 6, 2017



































Aizvērt Супруга Джорджа Клуни Амаль в ожидании двойни AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







Ранее сообщалось, что Джордж Клуни не поехал в Ереван из-за беременной жены.

































Aizvērt Новоиспеченная семья Клуни AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AP/Reuters/Scanpix AFP / LETA AFP / LETA AFP / LETA AFP / LETA AFP / LETA







Роды были запланированы в элитной клинике Лондона, после чего Амаль намерена уйти в декретный отпуск, несмотря на большую любовь к работе.

Она планирует вернуться к обязанностям через 6 месяцев после родов, но ее график будет сильно отличаться от прежнего.

Теперь большую часть своего рабочего времени она будет проводить дома, а не в офисе.

В их с Джорджем особняке имеется прекрасно оборудованный рабочий кабинет. Амаль не собирается бросать карьеру, которую так долго строила.



















Aizvērt Супруга Джорджа Клуни Амаль в Нью-Йорке Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA







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