Джордж и Амаль Клуни стали родителями близнецов

Джордж и Амаль Клуни
 

Джордж и Амаль Клуни. Фото: AP/Scanpix

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена правозащитница Амаль Клуни стали родителями близнецов, сообщает Huffingtonpost.

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Новорожденная девочка получила имя Элла, мальчик — Александр.

«Элла, Александр и Амаль здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуют. Джордж приходит в себя и должен оправиться через несколько дней»,

— говорится в заявлении семьи.

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Супруга Джорджа Клуни Амаль в ожидании двойни

Фото: Супруга Джорджа Клуни Амаль в ожидании двойни0

Ранее сообщалось, что Джордж Клуни не поехал в Ереван из-за беременной жены.

Новоиспеченная семья Клуни

Фото: Новоиспеченная семья Клуни0

Роды были запланированы в элитной клинике Лондона, после чего Амаль намерена уйти в декретный отпуск, несмотря на большую любовь к работе.

Она планирует вернуться к обязанностям через 6 месяцев после родов, но ее график будет сильно отличаться от прежнего.

Теперь большую часть своего рабочего времени она будет проводить дома, а не в офисе.

В их с Джорджем особняке имеется прекрасно оборудованный рабочий кабинет. Амаль не собирается бросать карьеру, которую так долго строила.

Супруга Джорджа Клуни Амаль в Нью-Йорке

Фото: Супруга Джорджа Клуни Амаль в Нью-Йорке0

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