В Сети появилось редкое фото супруги Абрамовича с подросшими детьми

8 июня галеристке Даше Жуковой исполнилось 36 лет. С днем рождения супругу Романа Абрамовича поздравили ее многочисленные известные друзья, в том числе журналист Дерек Бласберг. В честь этого события он опубликовал в своем Instagram нежный снимок Даши с подросшими детьми — 8-летним Аароном и 4-летней Леей.
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На днях основательница московского музея современного искусства «Гараж» Даша Жукова отметила 36-летие. По этому поводу в Instagram ее друга, журналиста Дерека Бласберга, появился милый пост с поздравлением. Молодой человек разместил в соцсети фотографию Жуковой с ее сыном и дочерью. Увидев снимки подросших детей Даши Жуковой и олигарха Романа Абрамовича, подписчики журналиста пришли в восторг.
Заботливые родители ограждают Аарона и Лею от излишнего внимания прессы, поэтому их снимки можно увидеть крайне редко.
Напомним, что Роман Абрамович и Дарья Жукова впервые стали родителями в 2009 году. А еще через четыре года на свет появилась очаровательная малышка Лея.