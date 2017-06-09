Смотрите - это рай! Натали Портман приобрела особняк за $6,5 млн

 

Фото: Vida Press, Reuters/Scanpix

Известная голливудская актриса, лауреат премии «Оскар» и просто красавица Натали Портман купила «современный оазис» за 6,5 миллиона долларов (5 816 815 евро), сообщает TMZ. Новый дом звезды «Черного лебедя» расположен среди холмов в Санта-Барбаре на участке площадью около 4 гектаров.

В огромном особняке, из окон которого открывается великолепный вид на океан, имеются четыре спальни и пять ванных комнат.

Дом построен по проекту архитектора Бартона Майерса. В дизайне много стекла и трансформирующихся стен.

Кроме того, на территории имеется открытая кухня с баром и столовой зоной, оснащенная складным навесом.

По имеющимся данным, продавец просил за эти апартаменты почти 7 миллионов долларов, но итоговая стоимость оказалась меньше – $6,5 млн.

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В числе соседей Натали Портман теперь певица Кэти Перри и телеведущая Опра Уинфри.

Смотрите фото в нашей галерее!

Новый особняк Натали Портман

Фото: Новый особняк Натали Портман0

Актриса Натали Портман

Фото: Актриса Натали Портман0

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