Кофе – исключительно популярный напиток в Латвии – среди прибалтов мы на первом месте по количеству его потребления. Однако приготовление качественного кофе требует соблюдения нескольких правил и терпения: «Без сомнений, приготовление вкусного кофе – длительный процесс. Значение имеет и качество воды, и чистота кофейного аппарата, и то, насколько мелко смолот кофе. Словом, чтобы насладиться вкусным кофе, придется постараться», - рассказывает главный бариста сети кофеен Save my day.

Если кофе горчит, значит, зерна были пережарены. Если на зернах видна плесень или другие дефекты, их следует обжаривать до момента, пока не пропадут пятна плесени. В результате нередко оказывается, что производитель избавился от недостатков зерен за счет хорошего вкуса кофе и напиток теперь отчаянно горчит.

Если кофе кислый на вкус, значит, кофейный аппарат грязный. Когда старые кофейные масла образуют осадок на фильтрах и поверхностях кофейного аппарата, соприкасаясь с ними кофе становится кислым.

Кофейный аппарат следует чистить примерно один раз в неделю, но если вы очень часто готовите кофе, то чистку надо производить раз в несколько дней.

«Порой кофейни грешат этим, очищая кофейный аппарат лишь раз в неделю или даже реже, хотя при такой интенсивности приготовления кофе аппарат следует чистить раз в день. Так что, если кофе в ресторане или кафе кислый, значит, вы столкнулись с недобросовестным барменом», - рассказывает главный бариста кофейни Save my day.

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Вода должна быть сладкой! Удивительно на первый взгляд, но вода для приготовления кофе должна быть сладковатой. Добиться этого можно, во-первых, профильтровав воду, во-вторых, профильтровав воду дважды.

После двойной очистки вода приобретет сладковатый привкус, что, в свою очередь, позволит кофейным зернам высокого качества раскрыть все свои вкусовые свойства.

Настройте кофейный аппарат правильно, чтобы кофе не был ни кислым, ни горьким. Многие компании экономят время и деньги, пропуская воду слишком быстро через кофейный измельчитель, что порой придает кисловатый привкус. В стремлении избежать этой ошибки допускается другой недочет – слишком медленное пропускание воды, что придает кофе горький вкус. «Более того, обе ошибки вполне можно допустить и готовя кофе дома. Уделите время тому, чтобы настроить кофейный аппарат правильно, выбрав оптимальную дозу кофе и давления», - рекомендует бариста.

Выбирайте высококачественные зерна с пометкой 1 от GACCS. GACCS – международная система оценки кофейных зерен, в рамках которой еще не прожаренным зернам присуждается определенный ранг от 1 до 5, где 5 – это зерна низшего качества, а 1 – высочайшего класса. Хороши также зерна 2-го ранга, а 3 - уже более посредственные.

Какая у вас кофедробилка? Используемая кофедробилка существенно влияет на вкус кофе: слишком маленький размер частиц кофе может привести к тому, что напиток на вкус будет «никаким», если же частички кофе очень крупные, то вкус будет чересчур насыщенным, жженым. Тепло также влияет на размер частиц и на то, как они трескаются, чтобы высвободить свой аромат.

Чтобы вкус был идеально сбалансированным, следует использовать высококачественные шлифовальные машины, которые остаются прохладными, сохраняя размер частиц кофе идеальным.

Не давайте воде остыть. Только лучшие эспрессо-машины используют отдельные котлы для производства пара и кофе. Температура воды очень важна для хорошего вкуса. Если вы быстро делаете много кофе, например, для гостей на домашней вечеринке, большинство эспрессо-машин теряют температуру, давая плохой вкус, поэтому советуем использовать кофейный аппарат с несколькими котлами с высокой температурной стабильностью, чтобы каждая чаша кофе была максимально вкусной.

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