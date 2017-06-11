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10 июня предприниматель Линда Абу Мери (до замужества - Мурниеце) и депутат Хосан Абу Мери сделали важное совместное заявление в социальной сети Facebook. Линда отметила, что на протяжении нескольких лет с удовольствием делилась в Сети радостными новостями, яркими фото и рассказами о том, как они с мужем живут вместе и каждый в отдельности, сообщает sejas.lv.

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Линда пишет, что сегодня она, как и прежде, ощущает огромную поддержку как близких друзей, так и виртуальных знакомых в Сети. «Жизнь в сумасшедшем ритме и стремительная карьера наложили свой отпечаток на наши отношения.

Бытовые мелочи - это то, что убивает любовь. И чтобы они не убили и нашу любовь, мы решили стать двумя отдельными людьми, а не семьей, носящей одну фамилию.

Первый официальный день работы Линды Абу Мери в гостинице

Фото: Первый официальный день работы Линды Абу Мери в гостинице0

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Несмотря на это, мы всегда будем заботиться друг о друге и поддерживать по жизни.

Наши потрясающие дружеские отношения и 5 счастливых лет брака, наполненные множеством прекрасных событий, останутся с нами навсегда!

Принято считать, что развод - это нечто трагичное и грустное, но мы видим в этом возможность сохранить любовь, взаимное уважение и дружеские отношения», - говорит Линда Абу Мери.

На своей страничке в Facebook Линда уже поменяла данные в информации о себе - теперь она снова Мурниеце.

Мурниеце посетила центр размещения задержанных иностранцев

Фото: Мурниеце посетила центр размещения задержанных иностранцев0

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