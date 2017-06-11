10 июня предприниматель Линда Абу Мери (до замужества - Мурниеце) и депутат Хосан Абу Мери сделали важное совместное заявление в социальной сети Facebook. Линда отметила, что на протяжении нескольких лет с удовольствием делилась в Сети радостными новостями, яркими фото и рассказами о том, как они с мужем живут вместе и каждый в отдельности, сообщает sejas.lv.

Линда пишет, что сегодня она, как и прежде, ощущает огромную поддержку как близких друзей, так и виртуальных знакомых в Сети. «Жизнь в сумасшедшем ритме и стремительная карьера наложили свой отпечаток на наши отношения.

Бытовые мелочи - это то, что убивает любовь. И чтобы они не убили и нашу любовь, мы решили стать двумя отдельными людьми, а не семьей, носящей одну фамилию.





















































Aizvērt Первый официальный день работы Линды Абу Мери в гостинице Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva







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Несмотря на это, мы всегда будем заботиться друг о друге и поддерживать по жизни.

Наши потрясающие дружеские отношения и 5 счастливых лет брака, наполненные множеством прекрасных событий, останутся с нами навсегда!

Принято считать, что развод - это нечто трагичное и грустное, но мы видим в этом возможность сохранить любовь, взаимное уважение и дружеские отношения», - говорит Линда Абу Мери.

На своей страничке в Facebook Линда уже поменяла данные в информации о себе - теперь она снова Мурниеце.

































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