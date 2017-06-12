Вот это эмоции! 12-летняя девочка приняла роды у мамы и первой встретила братика

Невероятно эмоциональные фотографии, размещенные в социальной сети Facebook, моментально разлетелись по миру. На них запечатлено, как 12-летняя девочка (не без помощи опытного врача, естественно!) принимает роды у своей мамы и первой берет на руки новорожденного братика.

Впечатляющие снимки были сделаны в штате Миссиссиппи (США), когда семья Каррауэй прибыла в полном составе к больницу, сопровождая Деде Каррауэй в родильное отделение.

Старшая дочка Деде - 12-летняя Джейси - расплакалась, когда ее оставили в коридоре, и тогда вдруг врач предложил ей лично принять роды.

Вот как это было!

Фото: facebook.com/nikkismith9614

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Фото: facebook.com/nikkismith9614

Фото: facebook.com/nikkismith9614

Фото: facebook.com/nikkismith9614

Фото: facebook.com/nikkismith9614

Фото: facebook.com/nikkismith9614

«Я на самом деле помогла в родах, он действительно позволил мне… вытащить ребенка, — рассказала позже девочка. — Это было, вау! Подобно тому, как я раньше играла во врача, но это было… реально.

Я нервничала, что могу что-то испортить… или что-то в этом роде, но это был лучший момент в моей жизни!».

Счастливая мама, которую уже выписали из роддома, добавила: «Вид эмоций на ее лице заставил меня плакать. Я уже сейчас вот-вот заплачу! Для меня это был прекрасный момент».

Фото: facebook.com/nikkismith9614

Мнения пользователей Сети разделились: кто-то считает, что необходимо позволять детям участвовать в важнейших семейных событиях и показывать, как происходят естественные процессы,

другие же уверены в том, что такие стрессы в столь раннем возрасте определенно не нужны. А вы как считаете?

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