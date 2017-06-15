Новые тенденции в дизайне ковровых покрытий

Почти у каждого из нас дома есть хоть один ковер – яркое, ручной работы произведение персидского искусства в гостиной перед диваном, толстый греющий ноги ковролин в спальне или по крайней мере функциональный коврик для вытирания ног у дверей. Разнообразие ковровых покрытий и технологий их производства настолько широкое, что даже профессиональным дизайнерам интерьера трудно ориентироваться в их широком ассортименте. На сей раз мы расскажем об основных возможностях использования и видах ковровых покрытий.

Возможности использования ковровых покрытий

Все больше производителей работает над новыми видами ковровых покрытий. Современные дизайнерские решения настолько развиты, что ковровые покрытия можно использовать практически во всех помещениях. Высококачественное, устойчивое к износу и легкое в чистке мягкое напольное покрытие будет лучшим решением для помещения, в котором важно уменьшить слышимость. Это один из лучших абсорбентов звука. Из-за этих качеств ковровые покрытия широко используются в общественных зданиях – офисах, гостиницах, торговых центрах и других зонах обслуживания клиентов. Высококачественные ковровые покрытия английского производителя Westex имеются даже на королевских яхтах. Многообразны возможности использования ковровых покрытий в жилых помещениях. Чтобы достичь равномерности, ими покрывают большие площади полов или же ковер с выразительным орнаментом становится основным акцентом в помещении.

Фото: Иллюстративное фото

Виды ковровых покрытий

Фото: Иллюстративное фото

В основном доступны три вида ковровых покрытий – ковер, ковролин в рулонах и ковровая плитка. В английском языке для первых двух существует специальные обозначения – rugs и carpets. Размеры ковровых покрытий очень разные, как и конфигурации – квадратные, прямоугольные, круглые, овальные, нерегулярные формы. По размерам покрытия могут быть приспособлены к любому помещению. Рулонные покрытия обычно имеют несколько размеров, например, у английского производителя Westex стандартные рулоны имеют ширину 1м, 3,66м, 4м, 4,57м ,5м.

Фото: Иллюстративное фото

Покрытия делят и по материалу, из которого они изготовлены – из синтетических либо натуральных волокон. Именно материалпокрытия определяет срок его действия и особенности использования. Специалист по покрытиям магазина Decorum центра интерьера и деликатесов mc2 Силвия Пурене рекомендует при покупке покрытия обратить снимание на материал и волокно, из которых оно изготовлено. Например, английский производитель Westex предлагает покрытия из высококачественной шерсти длинношерстных английских и новозеландских овец. Шерсть английской овцы имеет желтоватую окраску и используется для изготовления покрытий натуральных тонов. Новозеландская шерсть допускает практически неограниченную цветовую гамму.

Фото: Иллюстративное фото

Именно длинный ворс обеспечивает качество коврового покрытия и его износоустойчивость. Шерстяные волокна, втканные в ковер, фиксируются в нескольких местах, что полностью привязывает их к основанию. Такие покрытия могут выдерживать разрезы, ими покрывают помещения с большой нагрузкой.

Современные ковровые покрытия могут быть обработаны специальным защитным слоем, который отталкивает жидкость. У покрытий более низкого качества этот слой накладывается уже на готовый ковер. Оно быстро изнашивается и перестает выполнять первоначальную функцию. В ковровые покрытия высокого качества защитный слой встраивается в само волокно еще перед процессом тканья. На таком ковре пятна от вина или отпечатки грязных ног, если их своевременно вытереть, не оставят никаких следов.

Предлагают производители и ковры для аллергиков. В антибактериальных коврах не живут моль и пылевые клещи. Немецкие ковровые покрытия серии Dura Air дже очищают воздух в помещениях. Шерстяные ковровые покрытия – прекрасный терморегулятор, они впитывают и отдают лишнюю влажность.

Техники укладывания ковров

Правильное укладывание особенно важно для ковровой плитки и рулонных ковров. Есть три вида укладывания ковровых покрытий. В Англии самый популярный вид укладывания – растягивание ковра на раме. По периметру помещения размещают специальные рейки, к которым при помощи гвоздей прикрепляют ковер.

Фото: Иллюстративное фото

У нас боле распространено приклеивание ковра к основанию пола специальным клеем. В домашних условиях и в местах, где нагрузка на пол низкая, покрытия можно закреплять двусторонней строительной лентой, наклеивая ее перекрестно.

Фото: Иллюстративное фото

Неограниченные возможности дизайна

Фото: Иллюстративное фото

В помещении ковер может быть главным акцентом, или наоборот, фоном к остальным деталям интерьера. Покупая напольное покрытие, важно подумать, как оно будет сочетаться по цвету с оборудуемым помещением. Самые престижные производители, например, Westex, предлагают перед покупкой коврового покрытия заказать небольшой образец, который можно взять с собой и «примерить» к конкретному помещению. Это облегчает работу и дизайнерам интерьера, потому что не всегда по образцам на картинке можно точно определить текстуру, блеск, толщину покрытия и другие важные дизайнерские аспекты, например, приятно ли будет ступать босыми ногами на ковер в спальне.

Фото: Иллюстративное фото

Новые технологии внесли в дизайн ковровых покрытий значительные изменения. В настоящее время доступны покрытия с принтом, напечатанными фотографиями и оптическими 3D-рисунками, что создает иллюзию продолжения помещений. Немецкий производитель Halbmond предлагает нанести на ковровое покрытие выбранную вами фотографию. Нанести на покрытие можно и самые разные тексты, начиная от логотипа вашего предприятия до самых смелых фантазий, например, на ковре в холле вашего дома можно напечатать стихи Райниса или изобразить свое родословное дерево, и вам всегда найдется о чем поговорить с приходящими гостями.

Фото: Иллюстративное фото

Дизайн ковровых покрытий следует и общим тенденциям моды. Сейчас актуальны вязаные орнаменты. Обширную коллекцию предлагает бельгийский производитель Arc edition by Balta.Ковром одного рисунка можно покрыть целое помещение, а также скомбинировать покрытия активного рисунка и цвета с более спокойными. Покрытия можно раскроить для помещений самой разной конфигурации. В исторических зданиях ковры часто кладут на лестницы, чтобы сохранить ступеньки и уменьшить их скользкость.

Фото: Иллюстративное фото

Если вы приверженец классических ценностей, то самые престижные производители предлагают покрытия высшего качества, сотканные вручную из шерсти и шелка. Их цены очень высоки. Экономически более выгодны покрытия из имитации шелка, например, с 40%-ными добавками бамбукового волокна, или покрытия из 100%-ной вискозы, которые своей мягкой структурой и приятным блеском напоминают шелк, например, Lano. Самые престижные производители, например, английская компания Bronte Carpets или индийская Jacaranda, включили в свой ассортимент высококачественные покрытия из разнообразных волокон в разных ценовых категориях.