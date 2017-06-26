Брошенные, но не упавшие: ТОП-10 звезд, воспитанных приемными родителями

 
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Мэрилин Монро

Фото: AP/Reuters/Scanpix/коллаж Русский TVNET

3 июня 1926 года двенадцати дней от роду Норма Джин Мортенсон (будущая Мэрилин Монро) была отдана матерью приемным родителям. У многих людей сформированы ложные стереотипы об усыновлении. Большинство объясняют это возможной «плохой» наследственностью. Однако история утверждает обратное: среди выдающихся личностей и знаменитостей есть те, которых воспитали приемные родители. Стив Джобс, Билл Клинтон, Майк Тайсон и многие другие… Представляем вашему вниманию знаменитостей, которых воспитывали приемные родители.

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Мэрилин Монро

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