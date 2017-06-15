Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Владимира Путина

Президент России Владимир Путин
 

Президент России Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Не так давно 64-летний Владимир Путин в интервью подтвердил, что у него есть внуки, а также впервые рассказал о том, чем занимаются его дочери, рожденные в браке с Людмилой. На днях в Сети появилось видео, на котором якобы запечатлена внучка президента России.

Владимир Путин сделал все, чтобы общественность ничего не знала о двух его дочерях от брака с Людмилой. Ходят слухи, что старшая дочь президента Мария замужем за голландцем Йорритом Фаассеном.

По опубликованным в Сети данным внучку Владимиру Владимировичу она родила в 2012 году.

Президент России в недавнем интервью подтвердил, что действительно является дедушкой, но не уточнил, сколько у него внуков и какая из дочерей их родила.

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На днях ЦУР (центр управления расследованиями), созданный при поддержке Михаила Ходорковского, опубликовал на своем Youtube-канале видео, на котором якобы запечатлена внучка Путина.

Сообщается, что этот ролик был взят с личной страницы Марии Фаасен Вконтакте, которая была удалена в 2015 году. Представители президента пока не дали никаких комментариев.

Владимир и Людмила Путины

Фото: Владимир и Людмила Путины1

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