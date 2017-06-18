ФОТО: Тайра Бэнкс впервые показала лицо полуторагодовалого сына

Тайра Бэнкс
 

Тайра Бэнкс. Фото: REUTERS/Scanpix

Тайра Бэнкс и ее муж Эрик Асла полтора года назад стали родителями: суррогатная мать родила им сына, которого пара назвала Йорком. Тем не менее показывать общественности малыша топ-модель не спешила и долгое время скрывала его лицо от любопытных глаз. На днях Тайра обрадовала своих поклонников, выложив, наконец, в свой Инстаграм фото мальчика.

Тайра Бэнкс и ее муж, фотограф Эрик Асла, долгое время не могли родить ребенка. В итоге пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери, и в январе 2016 года у супругов появился на свет сын Йорк.

Поклонники топ-модели с нетерпением ждали, когда же она покажет всем малыша, но та делать этого не спешила.

Наконец, 19 июня фолловеры звезды приятно удивились: топ-модель впервые показала полуторагодовалого малыша.

Приурочила Тайра пост ко Дню отцов, который отмечается во многих странах в этот день.

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Топ-модель подписала пост от лица сына: «Всех, кто любит своих детей так же сильно, как дедушка — мою маму, и как мой папа — меня, — с Днем отцов!» — Йорк. Поклонники тут же принялись умиляться внешности мальчика: «Какие красивые голубые глаза!», «Он очень похож на маму Тайры», «Йорк точно вырастет моделью!»

А в кого, как вам кажется, пошел сын Тайры и Эрика?

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