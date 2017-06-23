ФОТО: С Милой рай не в шалаше, а на вилле за 10 миллионов долларов

 

Фото: Vida Press

Пара известных голливудских актеров - Мила Кунис и Эштон Катчер - недавно обзавелась виллой за 10 миллионов долларов. Великолепный новый дом семейства с двумя детьми находится на тихоокеанском побережье в Санта-Барбаре, курортном городе недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Недвижимость общей площадью почти 300 квадратных метров находится в нескольких десятках метров от океана.

В особняке Катчера и Кунис шесть спален и шесть ванных комнат, а на территории имеются несколько террас и гостевой домик.

Интерьер дома выполнен в морском стиле, а стены украшают доски для серфинга. Из панорамных окон открывается живописный вид на океан и частный пляж.

Мила Кунис и Эштон Катчер за 10 млн долларов купили виллу на берегу океана

Фото: Мила Кунис и Эштон Катчер за 10 млн долларов купили виллу на берегу океана0

Реклама

Стоит отметить, что Санта-Барбара пользуется большой популярностью среди знаменитостей. Как уже сообщал Русский TVNET, совсем недавно здесь приобрела роскошные апартаменты актриса Натали Портман.

ЧИТАЙ НА TVNET: Смотрите - это рай! Натали Портман приобрела особняк за $6,5 млн

Новый особняк Натали Портман

Фото: Новый особняк Натали Портман0

Напомним, что 33-летняя Мила Кунис и 39-летний Эштон Катчер поженились в 2015 году после трех лет отношений. Сегодня пара воспитывает уже двоих детей — двухлетнюю дочь Уайатт и шестимесячного сына Дмитрия.

Мила Кунис в отличной форме после рождения ребенка

Фото: Мила Кунис в отличной форме после рождения ребенка0

Голливудский актер Эштон Катчер

Фото: Голливудский актер Эштон Катчер0

Ранее Катчер был женат на прославленной американской актрисе Деми Мур, а совсем недавно сделал неожиданное признание, назвав развод с ней «настоящим счастьем».

Актеры Деми Мур и Эштон Катчер

Фото: Актеры Деми Мур и Эштон Катчер0

Еще по этой теме
Как живет жена российского олигарха: dolce vita в Дубае

Как живет жена российского олигарха: dolce vita в Дубае

Как живет жена самого богатого человека Латвии

Как живет жена самого богатого человека Латвии

Смотрите, где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц

Смотрите, где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Долгострой на Йомас, наконец, распахнул свои двери Новости

ФОТО: Долгострой на Йомас, наконец, распахнул свои двери

Мужа Жасмин приговорили к 7,5 годам лишения свободы Showbiz

Мужа Жасмин приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Шлесерс: «Путин сказал — это важный проект!» Новости

Шлесерс: «Путин сказал — это важный проект!»

Папарацци застали Кортни Кардашьян в необычном виде Showbiz

Папарацци застали Кортни Кардашьян в необычном виде

WhatsApp прекратит поддерживать старые смартфоны Hi-Tech

WhatsApp прекратит поддерживать старые смартфоны

Знаменитости

Дом

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 