ФОТО: С Милой рай не в шалаше, а на вилле за 10 миллионов долларов

Пара известных голливудских актеров - Мила Кунис и Эштон Катчер - недавно обзавелась виллой за 10 миллионов долларов. Великолепный новый дом семейства с двумя детьми находится на тихоокеанском побережье в Санта-Барбаре, курортном городе недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Недвижимость общей площадью почти 300 квадратных метров находится в нескольких десятках метров от океана.

В особняке Катчера и Кунис шесть спален и шесть ванных комнат, а на территории имеются несколько террас и гостевой домик.

Интерьер дома выполнен в морском стиле, а стены украшают доски для серфинга. Из панорамных окон открывается живописный вид на океан и частный пляж.























Aizvērt Мила Кунис и Эштон Катчер за 10 млн долларов купили виллу на берегу океана Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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Стоит отметить, что Санта-Барбара пользуется большой популярностью среди знаменитостей. Как уже сообщал Русский TVNET, совсем недавно здесь приобрела роскошные апартаменты актриса Натали Портман.

ЧИТАЙ НА TVNET: Смотрите - это рай! Натали Портман приобрела особняк за $6,5 млн























Aizvērt Новый особняк Натали Портман Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







Напомним, что 33-летняя Мила Кунис и 39-летний Эштон Катчер поженились в 2015 году после трех лет отношений. Сегодня пара воспитывает уже двоих детей — двухлетнюю дочь Уайатт и шестимесячного сына Дмитрия.

















Aizvērt Мила Кунис в отличной форме после рождения ребенка AFP/AP/Scanpix AFP/AP/Scanpix AFP/AP/Scanpix AFP/AP/Scanpix AFP/AP/Scanpix AFP/AP/Scanpix AFP/AP/Scanpix AFP/AP/Scanpix AFP/AP/Scanpix

























Aizvērt Голливудский актер Эштон Катчер Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







Ранее Катчер был женат на прославленной американской актрисе Деми Мур, а совсем недавно сделал неожиданное признание, назвав развод с ней «настоящим счастьем».













Aizvērt Актеры Деми Мур и Эштон Катчер Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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