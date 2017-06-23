ФОТО: С Милой рай не в шалаше, а на вилле за 10 миллионов долларов

Пара известных голливудских актеров - Мила Кунис и Эштон Катчер - недавно обзавелась виллой за 10 миллионов долларов. Великолепный новый дом семейства с двумя детьми находится на тихоокеанском побережье в Санта-Барбаре, курортном городе недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Недвижимость общей площадью почти 300 квадратных метров находится в нескольких десятках метров от океана.
В особняке Катчера и Кунис шесть спален и шесть ванных комнат, а на территории имеются несколько террас и гостевой домик.
Интерьер дома выполнен в морском стиле, а стены украшают доски для серфинга. Из панорамных окон открывается живописный вид на океан и частный пляж.
Стоит отметить, что Санта-Барбара пользуется большой популярностью среди знаменитостей. Как уже сообщал Русский TVNET, совсем недавно здесь приобрела роскошные апартаменты актриса Натали Портман.
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Напомним, что 33-летняя Мила Кунис и 39-летний Эштон Катчер поженились в 2015 году после трех лет отношений. Сегодня пара воспитывает уже двоих детей — двухлетнюю дочь Уайатт и шестимесячного сына Дмитрия.
Ранее Катчер был женат на прославленной американской актрисе Деми Мур, а совсем недавно сделал неожиданное признание, назвав развод с ней «настоящим счастьем».Еще по этой теме