Названы обладатели титулов проекта «Принц и Принцесса Латгалии 2017»

С наступлением летнего сезона в Резекне стартовал региональный проект для детей, который в этом году собрал как резекненцев, так и гостей из Балви, Лудзы, Сакстагалса и Гулбене. 18 июня в Резекне состоялось финальное шоу проекта «Принц и Принцесса Латгалии 2017». Данное мероприятие организуется уже четвертый год подряд, и оно подтверждает, что в Латгалии живут талантливые и активные дети. Организатор проекта — общество «Агентство развития культурных мероприятий» в сотрудничестве с агентством самоуправ-ления «Резекненский центр культуры и туризма».

Отбор финалистов прошел 20 мая, и вплоть до финального шоу продолжался подготовительный этап.

В проекте участвовали 16 детей в возрасте от семи до девяти лет. Важно отметить, что участники оценивались на протяжении всего рабочего процесса

— хореографы, преподаватели танцев, стилисты, фотографы, тренеры и организаторы конкурса учитывали отношение участников, их дисциплину, вложенный труд, вежливость. Именно эти ценности принимались во внимание на общем собрании членов жюри, в рамках которого были определены обладатели титулов «Принц и Принцесса Латгалии 2017».

Когда родители пришли подписывать договоры участников, они узнали, что в ходе конкурса среди родителей будут выбраны «Король и Королева Латгалии 2017». Во время финального шоу было объявлено, что ими стали родители Арины Матуле — Катерина и Валдис Сергеевы, и они были не единственной парой, получившей признание. В рамках финального шоу также были коронованы «Дедушка и Бабушка Латгалии 2017» — Любовь и Петерис Разумеевы.

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Чтобы подготовить участников к проекту, о костюмах позаботились не только организаторы, швея и дизайнер одежды Оксана Гульбинска, но и сами родители участников. Еще в начале проекта родителей проинформировали, что, согласно сценарию, планируется поставить пьесу «Золушка из Королевства семи холмов» и что родителям предстоит подготовить костюм для своего маленького Принца или Принцессы. Победу в номинации «Лучший костюм в стиле фэнтези» одержали Мередита Покуле, которая была птичкой, и Денис Грузде, сыгравший в пьесе герцога.

Фотосессии:

Организатор проекта Кристина Вилюма с гордостью признает, что с каждым годом шоу становится все ярче и зрелищнее. В этом году роль ведущего была доверена Оскару Лустиксу. Помимо участников на сцене работал целый ряд персонажей пьесы: Золушка — Анна Змейкина (работавшая с участниками преподаватель танцев, хореограф), Фея — Зайга Корошевска, Принц — Тони Анджело Фернандес, Королева или злая мачеха — Эвелина Степуле и сводные сестры Золушки (Анастасия и Дризелла) — Бенатель Филиппова и Мария Барташевич. Шоу было полно сюрпризов — фея наколдовала на сцене не только карету, но и изумительной красоты голубое бальное платье, однако главная идея была такова, что

Золушка потеряла не хрустальную туфельку, а хрустальную корону, которая в ходе шоу была успешно найдена и возложена на голову юной принцессы.

Итак Принцем и Принцессой Латгалии 2017 были объявлены Эдуард Микучс и Ванесса Волкова.

















































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Ванесса Волкова (7 лет) в этом году окончила первый класс Резекненской средней школы №5. Ванесса — активная и симпатичная девочка со звонким голосом, ей нравится выступать на сцене, играть разные роли в пьесах. Важно, что Ванесса подала заявку на участие в проекте не только для того, чтобы получить навыки хореографии и выступлений на сцене, но и победить.

Эдуард Микучс (9 лет) в этом году окончил второй класс Резекненской Государственной польской гимназии. Быть Эдуардом — значит быть мужественным и уверенным мальчиком! Ставить для себя конкретные цели и обязательно их достигать.

Выдержка, упорство и терпение — все эти качества помогают Эдуарду добиваться хороших результатов в его любимом хобби — спортивных танцах.

Без призов и номинаций не остался никто:

• «Miss Smile 2017» — Дина Строде

• «Miss Elegance 2017» — Ванесса Волкова

• «Miss Fashion 2017» — Джулия Лисицина

• «Miss Actress 2017» — Элиза Симонова

• «Miss Intelligent 2017» — Анастасия Амосова

• «Miss Fantazy 2017» — Карлина Шарова

• «Miss Lady 2017» — Анастасия Данилова

• «Mister Gentleman 2017» — Ричард Цакул

• Приз зрительских симпатий среди девочек — Элизабете Иванова

• Приз зрительских симпатий среди мальчиков — Денис Грузде

• «Miss Foto Princess 2017» — Кристине Ефимова

• «Mister Foto Prince 2017» — Герман Васьков

• «Miss Model Princess 2017» — Мередита Покуле

• «Mister Model Prince 2017» — Арвис Приедеслайпа

• «Miss Talent 2017» — Арина Матуле

• «Mister Talent 2017» — Эдуард Микучс

• «Симпатия жюри среди девочек» — Арина Матуле (9 лет),

• «Симпатия жюри среди мальчиков» — Денис Грузде (8 лет).