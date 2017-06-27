Милейшее видео: дети Пугачевой и Галкина соревнуются за место на папе

Звездное семейство в Юрмале
 

Звездное семейство в Юрмале. Фото: instagram.com/allaprimadonna

Популярный российский телеведущий Максим Галкин продолжает наслаждаться отдыхом с семьей в Юрмале. Накануне 41-летний шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео с совместной прогулки с супругой - 68-летней звездой российской эстрады Аллой Пугачевой и их 4-летними детьми Гарри и Лизой.

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Прекрасная погода, отличное настроение, кокетливая повязка на волосах и стильные очки молодеющей день ото дня Примадонны -

эти кадры буквально переполнены позитивом! Ну а главные герои милейшего видео Гарри и Лиза - как всегда, непосредственны и очень забавны!

Смотрите, как они борются за папино внимание!

Видео:

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин0

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