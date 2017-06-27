Милейшее видео: дети Пугачевой и Галкина соревнуются за место на папе

Популярный российский телеведущий Максим Галкин продолжает наслаждаться отдыхом с семьей в Юрмале. Накануне 41-летний шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео с совместной прогулки с супругой - 68-летней звездой российской эстрады Аллой Пугачевой и их 4-летними детьми Гарри и Лизой.
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Прекрасная погода, отличное настроение, кокетливая повязка на волосах и стильные очки молодеющей день ото дня Примадонны -
эти кадры буквально переполнены позитивом! Ну а главные герои милейшего видео Гарри и Лиза - как всегда, непосредственны и очень забавны!
Смотрите, как они борются за папино внимание!
Видео: