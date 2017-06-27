Милейшее видео: дети Пугачевой и Галкина соревнуются за место на папе

Популярный российский телеведущий Максим Галкин продолжает наслаждаться отдыхом с семьей в Юрмале. Накануне 41-летний шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео с совместной прогулки с супругой - 68-летней звездой российской эстрады Аллой Пугачевой и их 4-летними детьми Гарри и Лизой.

Прекрасная погода, отличное настроение, кокетливая повязка на волосах и стильные очки молодеющей день ото дня Примадонны -

эти кадры буквально переполнены позитивом! Ну а главные герои милейшего видео Гарри и Лиза - как всегда, непосредственны и очень забавны!

Смотрите, как они борются за папино внимание!

Видео:

Гарик - парикмахер. Лиза и Гарик борются за место на папе 😊 #стригунаходу #безработынеостанусь #дети #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #аллапугачева A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 27, 2017 at 11:02am PDT

Реклама

























































Aizvērt Алла Пугачева и Максим Галкин Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA







Еще по этой теме