Мода на имена: у родителей в Латвии богатая фантазия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Seeberg/Scanpix

Ежегодно в Рижском роддоме на свет появляется более семи тысяч малышей, треть от всех рожденных в Латвии. Примерно 4000 из них получают свидетельство о рождении «не отходя от кассы» – в филиале загса Рижской Зиемельской исполнительной дирекции. Инспектор Лолита Озолиня в интервью порталу Riga.lv рассказала о моде на имена, сложностях перевода и о том, какие имена никто не дает своим детям.

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Ежедневно две сотрудницы отделения регистрируют порядка 30 малышей.

«Иногда к нам приходят и говорят: вот, мы уже третьего… Но у меня так много людей каждый день, что я не запоминаю»,

– рассказывает Лолита. От родителей не требуется ничего сложного – нужно только написать имя ребенка на бумажке.

Без буквы «с», замена гласных и двойные согласные

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«Бывает, что родители ошибаются в написании имени. Например, меняют букву О на А или наоборот. Конечно, мы рекомендуем и говорим, что правильное написание имени другое. Но случается, что букву меняют намеренно. Например, недавно у нас была Лалита, а не Лолита. Интересно», – рассказывает инспектор.

Имя должно соответствовать нормам латышского языка, это главное. Чаще всего родители недовольны добавлением буквы S в окончании. «У латышскоговорящих родителей такой вопрос не возникает. Только у русскоязычных.

В латышском языке мужское имя без S – звательный падеж, что многим людям, для которых латышский не родной, не понятно.

Есть родители с творческим подходом, например, называют ребенка Марко, тем самым избегая буквы S в окончании», – говорит Лолита Озолиня.

Инспектор Лолита ОзолиняИнспектор Лолита Озолиня. Фото: riga.lv

Кроме того, несмотря на то, что в латышском языке недопустимы двойные согласные, некоторые имена без них не звучат так, как надо. Например, раньше имя Отто писалось с одной «т». Или также старославянское мужское имя Савва, которое без второй «в» в латышском языке звучит немного странно.

Мода на имена

Она есть однозначно популярны имена, которые на многих языках будут благозвучны. «Например, Миа, Эмилия, Роберт, София.

Родители, с учетом открытых гарниц, хотят облегчить детям жизнь в случае, если они уедут. Многие красивые имена в англоговорящем мире совершенно непроизносимы»,

– рассказывает специалист.

Но некоторые родители хотят особенно выделиться и называют своих детей необычно. Например, Майами. У Лолиты на столе лежит список необычных имен, которыми назвали детей в первом полугодии 2017 года. «Я от руки записываю… Конечно, это данные только о том, что происходит у нас, в роддоме. Смотрите: Флоренце, Анука, Кайрия, Ромета, Кема, Фрейя, мальчики с именами Ноа-Деймон, Рубенс, Мортенс... (Полный список найдете ниже. – Прим. ред.)

Рижский роддомРижский роддом. Фото: Lita Krone / LETA

«Мы не имеем права отговаривать родителей. Если имя можно написать в соответствии с нормами латышского языка, то мы не отказываем. Всем известен случай с мальчиком Мироном, которого в Лиепайском загсе отказались регистрировать без буквы «с» в окончании, как того требовали родители. Но если соблюдаются все правила правописания с нужным окончанием, то мы не отказываем. Это имя есть в базе данных управления по делам гражданства и миграции, следовательно, создан прецедент. Значит, оснований для отказа нет», – рассказывает Лолита.

Родители не называют детей именами, популярными в 60-70-е годы прошлого века, такими как Светлана, Галина, Надежда, Визбулите, Сармите, Зиедонис, Лаймдота.

«Пропали Илзе, Ивета, Сандра. С 2014 года у нас только одну девочку зарегистрировали Иветой, были две Илзе и одна Даце. Но в последнее время достаточно часто встречается имя Дарта, которого давно не было», – рассказывает специалист.

Большинство родителей отдают предпочтение именам, которые благозвучны на всех языках мира.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА В 2016 ГОДУ В ЛАТВИИ

Мальчики: Роберт, Даниель, Оливер, Марк, Карлис, Маркус, Эмил, Артем и Ральф.

Девочки: София, а также Эмилия, Алисе, Марта, Анна, Элза, Виктория, Паула, Элизабете и Эвелина.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА В ЛАТВИИ В 2016 ГОДУ

Мальчики: Майами, Дерен, Дерек, Элиот, Эраст, Калеб, Перконс-Салвадорс, Фрэнклин, Ллойд, Форест, Рамзес, Калум, Дуэйн, Масимо, Одриан, Эзра-Клавс, Абель, Эрлен, Лучезар и Намейсис.

Девочки: Миа-Лилу, Хетия, Керолайн, Карла Арика, Элфа, Элва, Милада, Хейда-Фрейя, Фебе, Монсеррат, Анна-Роко, Дивина, Элло, Кейко, Виргиния, Наоми-Ноэла, Нерис, Касандра-Эдисон-Алиана, Орнелла, Аурия.

Самые необычные имена, зарегистрированные конкретно в Рижском роддоме в 2017 году

Мальчики: Таирс, Халдор-Даниил, Ноа-Деймон, Тиеранс-Эймосс, Аво-Екабс, Рубенс, Вукс, Эфраим, Нолас, Мортенс, Паисий.

Девочки: Рубия, Флоренце, Элвиса, Эйшита-Киара, кайрия, Анука, Мешель-Лодрия, Хайде, Лайсма, Ромета, Эви, Кема, Фрейя, Ренесме, Райлия, Лалита.

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