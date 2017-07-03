Лунный календарь садовода и огородника на июль 2017 года

Лунный календарь — это прекрасный помощник для тех, кто хочет правильно и эффективно ухаживать за своими растениями. Он поможет вам узнать, каково будет влияние Луны в июле 2017 года, эффективно спланировать дела на будущее и определить благоприятные для садово-огородных дел дни.

1-2 июля: растущая Луна в Весах, значит, пришла пора собирать урожай. Также полезно будет высаживать кустарники и цветы, рыхлить почву. Прививку растений в эти два дня делать категорически не рекомендуется.

3-4 июля: два крайне благоприятных в энергетическом плане дня. Луна перейдет в созвездие Скорпиона, поэтому в понедельник и вторник нужно будет следить за корневой системой.

Растущая Луна и Скорпион — это очень плодородное сочетание, которое позволяет растениям дать хороший урожай. Собирайте семена, вымачивайте их, занимайтесь посадками, прививками и обильным поливом в эти два дня.

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5-7 июля: Стрелец и растущая Луна — плохое сочетание для посевных работ. Перекопка, рыхление и окучивание допускаются, но с особой осторожностью. Не повредите растение, так как повреждения не смогут эффективно восстановиться в эти три дня. Полив и обрезка крайне неблагоприятны.

8-9 июля: Луна располагается в Козероге. 8 июля во время роста ночного светила можно пересаживать растения, осуществлять подкормку, защищать от вредителей, высаживать бобовые и зерновые культуры. Комнатные растения потребуют особого ухода. В

Полнолуние, 9 июля, не стоит работать с корнями растений и рыхлить почву. Оставьте все так, как есть. Можете осторожно и не обильно полить растения. Разрешается пикировка и прищипка.

10-12 июля: Водолей и убывающая Луна — негативное для растений сочетание. Астрологи советуют в эти дни не совершать посадок, пересадок и любых посевов: растения будут очень плохо приживаться. Единственное исключение — цветы. Их можно обрезать и ухаживать за ними. Не поливайте ничего слишком обильно, а лучше не поливайте вовсе.

13-14 июля: на убывающей Луне в Рыбах можно осуществлять высадку рассады, сажать картофель, цветы, рыхлить почву, обильно поливать ее, подкармливать, делать прививку, заготавливать черенки, косить траву. Это очень благоприятное сочетание практически для любых дел. Никаких категоричных запретов в эти лунные сутки нет.

15-16 июля: когда Луна убывает в Овне, земля неплодородна, а растения слабы.

Посевы в эти дни лучше не делать. Не поливайте обильно растения и не подкармливайте их. Прищипка и пикирование могут быть опасны.

17-18 июля: убывающая Луна в Тельце — это высокопродуктивное сочетание. Корневая система будет очень сильной. Растения могут подвергаться любым нагрузкам, так что займитесь пересадкой, вспахиванием земли, рыхлением и окучиванием. Можете поливать растения, если прогноз погоды на ближайшие пару дней после 18-го числа не предвещает дождей. Работы с надземной частью растений тоже будут весьма продуктивными.

19-20 июля: в эти два дня Луна будет находиться в Знаке Близнецов. Энергетически это нейтральные дни, поэтому работы должны быть умеренными.

Благоприятными делами будут рыхление без полива и обработка от вредителей. Растения в такие периоды по большей части отдыхают, так что не стоит их сильно тревожить.

21-22 июля: убывающая Луна в Раке. В эти два дня надземная часть растений немного ослабевает. Поврежденные стебли часто ломаются. Если надумаете поливать растения, то только капусту, розы, баклажаны и тыкву.

23-25 июля: Луна во Льве. 23 июля числа будет Новолуние. Это самый негативный день для дел в огороде. Растения должны будут отдыхать. Не тревожьте их и не поливайте. Единственное, чем можно заняться, — сбор урожая. 24-го и 25-го Луна начнет расти.

Давление сока в корневой системе будет выше нормы, так что растения будут наращивать массу быстро. Их можно и даже нужно будет как следует поливать и следить за влажностью почвы.

26-27 июля: растущая Луна в Деве — прекрасное сочетание для любой работы с растениями. В эти дни хорошо сажать декоративные растения, овощи. Многолетние растения лучше не трогать и не высаживать. Перенесите это на другое время. Заготавливайте корни лекарственных растений и целебных трав без опасений, пикируйте, делайте прищипку, а также убирайте на хранение собранный урожай.

28-29 июля: рост лунного диска в Весах пойдет на пользу лишь растениям с корнеплодами. Их нужно будет обильно полить, а также прополоть и обработать почву.

30-31 июля: Скорпион положительно влияет на растения.

В эти дни они будут готовы к пересадкам и серьезным стрессам, так что можете их пикировать, обрезать, подготавливать к новому периоду.

30-31 июля у вас может быть обильный урожай, так как плоды набирают сахар и соки.

Уход за растениями снижает стресс и избавляет от негативных эмоций. Когда вы видите плоды своих трудов, вы становитесь счастливее, так сделайте же все возможное для того, чтобы ваши растения чувствовали себя хорошо и дарили вам радость.

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