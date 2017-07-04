Пол - это часть интерьера и функциональная основа любого помещения. Паркет - экологически чистое, 100%-но натуральное, теплое, классически элегантное и респектабельное напольное покрытие, которое является ценностью само по себе и потому требует соответствующего отношения.

Паркет можно разделить на две категории: изготовленный из цельного массива древесиныи многослойный (двухслойный и трехслойный паркет).

Фото: Иллюстративное фото

Паркет из массива

Паркет из цельногомассива древесины,как правило, используется для помещений с большой нагрузкой, например, концертных залов и школ. Он доступен как ввиде паркетной доски,так и пластин.

Самымбольшим плюсомпаркета из массиваявляется его прочность.

Паркет из массива древесиныне предназначен для теплых полов. Он реагирует на окружающую среду, поэтому следует обратить особое внимание на внешниеобстоятельства, которые могут воздействовать на напольное покрытие.

Для укладки такого паркетапотребуются услуги профессионального мастера. Чтобы деревянный полслужил долго, за нимнужно правильно ухаживать, а это означает дополнительные расходы.

Паркет из массива-экологически чистое, теплое и визуально красивое напольное покрытие, которое можномногократно шлифовать/обновлять.

Фото: Иллюстративное фото

Многослойный паркет

Многослойный паркет состоит из верхнего, рабочего слоя инижнего слоя,которыйдержитеговместе. Для напольного покрытия лучше выбирать трехслойный паркет, потому чтовозможности использованиядвухслойного паркетаограничены.Такой паркет отличаетсяформой, конструкцией досок и теплопроводностью.

Двухслойный паркет можно использовать дляобогреваемых полов, потому что онустойчив к деформациям, влаге и изменениям температуры.

Трехслойный паркетвизуальнопрактически невозможно отличить отпаркетного пола измассива, но он имеетсравнительноболеенизкую цену,так как высококачественная древесина используется только для верхнего слоя.

Фото: Иллюстративное фото

Дизайн

Сегодня деревянныеполывозвращаются в моду.Цвет ифактура неимеютярко выраженных модных тенденций,потому что каждыйподбираетдеревянныйполна свой вкус.Всегда актуальным остается дуб - натуральный или беленый. Натуральный оттеноквыгоднеес точки зрения затрат,потому что дешевле. Однако, если в доме есть домашние животные, лучше выбиратьболее пестрыйпаркет,потому чтоживотные могут оставлять на полу царапины,ина пестрой поверхности они не будут так заметны.Паркет можно клеить на бетонный пол,создаваятаким образоммаксимальный эффектдеревянного пола, аеслихочетсябольшей звукоизоляции,под паркет можно уложитьпробковое покрытие.

Фото: Иллюстративное фото

Уход

После укладки паркет рекомендуетсяпокрыть лаком, которыйзащитит древесину от воздействия влаги. Лакибываютразные, поэтому пол можно тонировать, а при помощиособыхматовых лаковдобиться дополнительной защиты.Правда, у лака естьбольшой минус - на нем видны царапины и со временемонстирается. Пол можно такженатирать специальным паркетным маслом, которое помогает сохранить естественную фактуру дерева.

Фото: Иллюстративное фото

Самымбольшим плюсом обработкимасломявляется то, что можно восстановить конкретный участокпаркета,тогда как при покрытиилаком придетсязаново лакироватьвесь пол. Паркетный пол можно восстановить собственными силами, используя рекомендованные производителями средства. Дляежедневного ухода лучшими помощниками будут специально предназначенные для паркета средства, которыедобавляются в воду привлажнойуборке.

Фото: Иллюстративное фото

Сделав выбор впользу паркетного пола, нужносчитаться с тем, что затратыбудут значительно выше по сравнению с другими напольнымипокрытиями. Как рассказывает специалистпо продаже напольных покрытийцентраинтерьера и деликатесов mc2 МартиньшКлефелдс,качественный паркет требует тщательногонаблюдения за его состоянием, контроляокружающей среды(влажностьвоздуха, пролитыежидкостии т.д.),а также следованияинструкциям, тогда полпрослужитнесколько десятилетий. Особогоухода требуютпропитанныемаслом поверхности полов.

Фото: Иллюстративное фото

Цены напаркет с гарантированным качеством начинаются с26евроза квадратный метр. Паркет из массивадревесинызначительно дороже -начиная с45евроза квадратный метр. Как и любой другой элементдизайна,можнозаказать индивидуальноизготовленныйпаркет, но тогдапридется расстаться с крупнойсуммой- от 200евроза квадратный метр.

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