Американца за троллинг дочери назвали «лучшим отцом»

Американка с ником @bailee_xox обнародовала на своей страничке в Twitter фото записки, которую ее подруге подсунул под дверь отец с целью сгладить конфликт. Произошло это после того, как у девушки был отобран телефон, а говорить с отцом она не хотела.

В записке мужчина нарисовал диалоговое окно с сообщениями, которые выглядят так, как в телефоне.

«Привет, дочь. Надеюсь, ты ведешь себя хорошо. Я люблю тебя. Почему ты мне не отвечаешь?» - написал он.

Реакция девушки на это послание осталась неизвестной. В то же время отец за фантазию и креативность стал звездой Сети. Пост с его запиской получил уже 49 тысяч лайков и более 24 тысяч репостов.

Из Twitter:

So my friend got her phone taken away and her dad slid this under her door pic.twitter.com/d91I89T8hi— bailee🥀 (@bailee_xox) July 2, 2017