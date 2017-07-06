Американца за троллинг дочери назвали «лучшим отцом»

 

Фото: twitter.com/bailee_xox

Житель США после того, как у дочери был отобран телефон, чтобы сгладить конфликт, написал ей записку.

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Американка с ником @bailee_xox обнародовала на своей страничке в Twitter фото записки, которую ее подруге подсунул под дверь отец с целью сгладить конфликт. Произошло это после того, как у девушки был отобран телефон, а говорить с отцом она не хотела.

В записке мужчина нарисовал диалоговое окно с сообщениями, которые выглядят так, как в телефоне.

«Привет, дочь. Надеюсь, ты ведешь себя хорошо. Я люблю тебя. Почему ты мне не отвечаешь?» - написал он.

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Реакция девушки на это послание осталась неизвестной. В то же время отец за фантазию и креативность стал звездой Сети. Пост с его запиской получил уже 49 тысяч лайков и более 24 тысяч репостов.

Из Twitter:

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