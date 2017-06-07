Суперпресс! Как выглядит самый «небеременный» живот на 6-м месяце

До недавнего времени поклонники 33-летней звезды Instagram Сары Стейдж не догадывались о том, что она во второй раз беременна, да еще и находится на солидном сроке. Судя по всему, свое интересное положение фитнес-гуру смогла бы сохранить в тайне до самых родов, ведь она по-прежнему может похвастаться подтянутым животиком, на котором прослеживаются кубики.

Глядя на свежие снимки Сары Стейдж в бикини или нижнем белье, не верится, что меньше чем через три месяца она вновь станет мамой. Популярная фитнес-модель по-прежнему может похвастаться фигурой, которой позавидовали бы и многие нерожавшие. Так, 5 июля блогер показала в Instagram, как выглядит ее тело на шестом месяце беременности.

Даже двухмиллионная армия поклонников миссис Стейдж диву дается, видя упругий пресс вместо характерного для такого срока внушительного живота.

Оставаться стройной даже во время беременности Саре помогают регулярные тренировки. Каждую свободную минуту она посвящает какой-либо активности и даже умудряется заниматься спортом с непоседливым двухлетним сыном Джеймсом на руках.

Реклама

Стейдж также следит за тем, что попадает к ней в тарелку. Впрочем, будучи в интересном положении, она все же делает себе послабления:

«Если я захочу чизбургер или пончик, я их съем. Во время беременности не следует быть слишком строгой к себе»,

— не так давно поделилась Сара с порталом ET.

Некоторые подписчики все же не верят, что фитнес-блогер может оставаться такой стройной в конце второго триместра беременности, и обвиняют ее в использовании фотошопа. Чтобы развеять все сомнения поклонников, Сара регулярно публикует свежие видеоролики на своей странице.

Видео:

Instagram:

Good morning little baby 👶🏻 #HumpDay #BumpDay #24weekspregnant #6monthspregnant ALSO, so happy that you ladies are loving my Fitness Ebook, tag me in your progress pics 👀 A post shared by MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW 👇🏼 (@sarahstage) on Jul 5, 2017 at 9:47am PDT

Instagram:

What do you guys think baby will be: 💗 or 💙? Getting prepared for baby and these @carseatcanopy covers are a must ✔️They also can be used as a breastfeeding cover too 🙌🏼 GET 1 FREE Car SEAT CANOPY NOW!! HURRY! Use my code SARAH or $50 off site-wide! #carseatcanopy A post shared by MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW 👇🏼 (@sarahstage) on Jul 6, 2017 at 11:26am PDT

Instagram:

Yesterday he patted my tummy and said "my baby" 👶🏻 Do you think 2 year olds really understand ? 🤔 #5monthspregnant A post shared by MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW 👇🏼 (@sarahstage) on Jun 17, 2017 at 9:49am PDT

Instagram:

We are beyond excited for Baby #2!!! 👶🏻 #5monthspregnant A post shared by MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW 👇🏼 (@sarahstage) on Jun 16, 2017 at 10:05am PDT

Instagram:

Hope you have a fun and safe 4TH OF JULY! 🇺🇸🍉💥 #fourthofjuly #24weekspregnant #6monthspregnant A post shared by MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW 👇🏼 (@sarahstage) on Jul 4, 2017 at 9:13am PDT

Instagram:

Babysitter ✔️ now time for date night in this gorgy @meshkiboutique sparkly dress ✨#parentsnightout A post shared by MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW 👇🏼 (@sarahstage) on Jun 6, 2017 at 9:14pm PDT

Instagram:

Almost #6monthspregnant and just wanted to say Positive Mind 🙂 Positive Vibes ✌🏼 Positive Pregnancy 👶🏻 #23weekspregnant #unbothered 💅🏼 Also, thanks to you ladies who have bought my fitness ebook, please update me with your results !!! Excited for you !! A post shared by MY FITNESS EBOOK AVAIL NOW 👇🏼 (@sarahstage) on Jun 29, 2017 at 2:46pm PDT

Еще по этой теме