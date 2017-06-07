Суперпресс! Как выглядит самый «небеременный» живот на 6-м месяце

До недавнего времени поклонники 33-летней звезды Instagram Сары Стейдж не догадывались о том, что она во второй раз беременна, да еще и находится на солидном сроке. Судя по всему, свое интересное положение фитнес-гуру смогла бы сохранить в тайне до самых родов, ведь она по-прежнему может похвастаться подтянутым животиком, на котором прослеживаются кубики.
Глядя на свежие снимки Сары Стейдж в бикини или нижнем белье, не верится, что меньше чем через три месяца она вновь станет мамой. Популярная фитнес-модель по-прежнему может похвастаться фигурой, которой позавидовали бы и многие нерожавшие. Так, 5 июля блогер показала в Instagram, как выглядит ее тело на шестом месяце беременности.
Даже двухмиллионная армия поклонников миссис Стейдж диву дается, видя упругий пресс вместо характерного для такого срока внушительного живота.
Оставаться стройной даже во время беременности Саре помогают регулярные тренировки. Каждую свободную минуту она посвящает какой-либо активности и даже умудряется заниматься спортом с непоседливым двухлетним сыном Джеймсом на руках.
Стейдж также следит за тем, что попадает к ней в тарелку. Впрочем, будучи в интересном положении, она все же делает себе послабления:
«Если я захочу чизбургер или пончик, я их съем. Во время беременности не следует быть слишком строгой к себе»,
— не так давно поделилась Сара с порталом ET.
Некоторые подписчики все же не верят, что фитнес-блогер может оставаться такой стройной в конце второго триместра беременности, и обвиняют ее в использовании фотошопа. Чтобы развеять все сомнения поклонников, Сара регулярно публикует свежие видеоролики на своей странице.
Видео:
Eek!! #6MonthsPregnant this week! 👶🏻 Doing some at home workouts from my Fitness ebook 💪🏼📲(LINK IN BIO) #momlife with a toddler is crazy but #NoExcuses right? Also, some of you asked about healthy snack options and I love @proteinworld bars they are great for on the go! ALSO, Baby is perfectly fine in my tummy nice and safe while I work out. My doctor has given me the OK to continue exercising while pregnant but if you're expecting please check with your dr. first since everyone is different !
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