Новейшая тенденция на рынке линолеума – LVT

Простое в уходе и выдерживающее большую нагрузку напольное покрытие с уникально широким спектром расцветок и разнообразием дизайна – так вкратце можно охарактеризовать линолеум. Новейшей тенденцией на рынке этого отделочного материала являются дизайнерские виниловые плитки (LVT), которые стали новой категорией напольных покрытий и без труда завоевывают различные сегменты рынка.

Фото: Иллюстративное фото

LVT – идеальное решение для любого дома и любого пола, потому что виниловые плитки очень прочны, превосходя по этому показателю даже популярный доселе ламинат. Плитки покрыты защитным виниловым слоем, который и определяет прочность покрытия. Его толщина может варьироваться от 0,55 до 0,7 мм.

Фото: Иллюстративное фото

Применение

Раньше виниловые плитки чаще всего использовали в супермаркетах благодаря их износостойкости и разнообразию дизайна, но со временем они завоевали свое место и в домах. LVT - благодарный материал для кухни, ванной и туалета, холла, гостиной или детской комнаты. Особенно хорошо LVT подходит для помещений, где принято использовать плитку, потому что этот материал более теплый, он изолирует звук и не скользит. Также виниловая плитка гораздо мягче, поэтому, если на пол упадет что-то хрупкое, существует большая вероятность, что не пострадает ни упавший предмет, ни пол.

Фото: Иллюстративное фото

У виниловой плитки только один минус - ее нельзя использовать в неотапливаемых помещениях, например, на балконе. Под влиянием холода плитка может деформироваться и сломаться из-за имеющихся в ее составе стеклянных волокон. Такую плитку можно укладывать на теплый пол, если для подогрева используется вода или масло. Если пол имеет электрический подогрев, дозировка тепла может быть неравномерной, его трудно контролировать и пол слишком быстро нагревается, а это для виниловой плитки не рекомендуется. Также не стоит использовать виниловые плитки в гаражах, автосалонах и любых других помещениях, где возможен контакт с резиной, потому что на виниле могут остаться пятна, которые невозможно отчистить.

Фото: Иллюстративное фото

Укладка

Перед тем как укладывать виниловую плитку, необходимо тщательно подготовить основание. Пол должен быть абсолютно ровным. На каждой плитке указано направление, в котором ее правильно укладывать, поэтому необходимо следить за тем, чтобы во время процесса ничего не перепутать. Хотя виниловые плитки укладывают по такой же кликовой системе, как ламинат, лучше все же нанять профессионала, потому что только при правильной укладке будет гарантированы качество и долгая служба напольного покрытия. По сравнению с другими материалами после укладки виниловой плитки остается лишь небольшое количество обрезков.

Фото: Иллюстративное фото

Дизайн

Дизайн и возможности, которые открывается благодаря этому материалу, один из основных аргументов в пользу использования виниловой плитки. Из LVT можно создать все, что угодно - эстетику натурального дерева, эффект каменного пола или металла. Как рассказывает специалист по продаже напольных покрытий магазинаDecorumв центре интерьера и деликатесов mc2 Мартиньш Клефелдс, в настоящее время самым популярным выбором является плитка с имитацией дерева, но на рынке доступны самые разные виды дизайна, в том числе даже имитация бетона и цинка. Также существует 75 тысяч видов, как укладывать дизайнерскую виниловую плитку.

Фото: Иллюстративное фото

Дружественный для природы и выгодный для кошелька

LVT - экологически чистый материал, так как не дает испарений во время эксплуатации. Единственный раз, когда приходится сталкиваться с неприятным запахом или нездоровыми испарениями, это укладка, пока сохнет клей. Цены LVT очень демократичны, особенно в соотношении с качеством - начиная с 18 евро за квадратный метр. На виниловые плитки даются 15 лет гарантии.

Фото: Иллюстративное фото

Еще по этой теме