Моющее средство без добавленных красителей и аллергенов, чистящее средство для дома без токсинов, а вместо едкого запаха хлора - приятный аромат и в платяном шкафу, и во всем доме. Да, это возможно, если использовать чистящие средства нового поколения.

Фото: Иллюстративное фото

Одним из самых востребованных производителей чистящих средств люксового уровня является The Laundress (Нью-Йорк). Эти средства не только уникальны по своему составу и воздействию на грязь, но и пахнут, как дорогой парфюм. Отличия The Laundress от других производителей:

Это концентрированные, а не разведенные средства. Нужно совсем немного чистящего или моющего средства, чтобы добиться максимального эффекта. Это выгодно по цене, потому что, например, одной бутылки моющего средства хватает на 32 стирки.

Для хранения чистящих средств требуется меньше места, а также меньше воды и меньше энергии, а это означает - ничего лишнего.

Запах средствам придают смеси эфирных масел, а не искусственные ароматизаторы.

Продукты не тестируются на животных, в них не добавляются животные жиры.

Компоненты на 100% разлагаются в природе.

Средства не содержат искусственных красителей.

Вместо отбеливателей они содержат альтернативные моющие средства. В процессе производства не добавляются нефтепродукты.

Фото: Иллюстративное фото

Для стирки

Средства для ухода за одеждой The Laundress - не просто жидкие стиральные порошки. Каждое средство разработано для конкретных тканей и цветов:

Белое белье будет долго оставаться ослепительным и производить впечатление новизны.

Средство для темного белья поможет сохранить цвет, не делая его блеклым после каждой стирки.

Отдельно продумана стирка изделий из кашемира и шерсти - разработаны шампунь и аэрозоль, которые эффективно очищают волокна, в то же время не влияя на структуру ткани. Эти средства сохраняют цвет и защищают одежду от таких вредителей, как моль.

Решение для пятен и альтернатива отбеливателю - это средства, не содержащие токсинов и абразивов, которые успешно удаляют пятна благодаря ферментам.

Фото: Иллюстративное фото

Для уборки дома

В средствах для уборки дома используются высококачественные компоненты и 100%-но активные биоразлагающиеся ингредиенты.

Фото: Иллюстративное фото

Многофункциональное моющее средство в три раза концентрированнее обычного, поэтому использовать его нужно минимально. Идеально очищает напольные покрытия, кафель, стены на кухне и в ванной комнате.

Средство для чистки поверхностей выпускается в форме аэрозоля и подходит практически для любой поверхности: мрамора, гранита, нержавеющей стали, а также для экологически дружественных поверхностей.

Стеклоочиститель обеспечивает отличное очищение стеклянных и зеркальных поверхностей, не оставляя полос и разводов. Он не содержит аммиака, что делает уборку дома безопасной.

Для дезинфекции пригодится «Сладкий уксус», который уничтожает неприятные запахи и дезинфицирует поверхности. Идеально подходит для трудно выводимых пятен.

Средство для мытья посуды разработано специально для того, чтобы не портить кожу рук. В его основе лежит особая формула, которая предотвращает образование трудно смываемой пены, а также безвредна для окружающей среды. Этим средством можно мыть изделия из стекла, серебра и фарфора.

Фото: Иллюстративное фото

Приятный аромат

Руководитель отдела текстиля магазина Galleria в центре интерьера и деликатесов mc2 Нелли Спилве подчеркивает, что чистящие и моющие средства The Laundress - не только дружественны природе и эффективны, но и ценны тем, что имеют приятный аромат. В чистом доме витает аромат дорогого парфюма, а не хлорки, стирального порошка или мыла. Эту серию чистящих средств особенно полюбили молодые родители и спортсмены, потому что они не вызывают раздражения кожи и приятно освежают одежду.

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