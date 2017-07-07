Моющее средство без добавленных красителей и аллергенов, чистящее средство для дома без токсинов, а вместо едкого запаха хлора - приятный аромат и в платяном шкафу, и во всем доме. Да, это возможно, если использовать чистящие средства нового поколения.
Фото: Иллюстративное фото
Одним из самых востребованных производителей чистящих средств люксового уровня является The Laundress (Нью-Йорк). Эти средства не только уникальны по своему составу и воздействию на грязь, но и пахнут, как дорогой парфюм. Отличия The Laundress от других производителей:
- Это концентрированные, а не разведенные средства. Нужно совсем немного чистящего или моющего средства, чтобы добиться максимального эффекта. Это выгодно по цене, потому что, например, одной бутылки моющего средства хватает на 32 стирки.
- Для хранения чистящих средств требуется меньше места, а также меньше воды и меньше энергии, а это означает - ничего лишнего.
- Запах средствам придают смеси эфирных масел, а не искусственные ароматизаторы.
- Продукты не тестируются на животных, в них не добавляются животные жиры.
- Компоненты на 100% разлагаются в природе.
- Средства не содержат искусственных красителей.
- Вместо отбеливателей они содержат альтернативные моющие средства. В процессе производства не добавляются нефтепродукты.
Фото: Иллюстративное фото
Для стирки
Средства для ухода за одеждой The Laundress - не просто жидкие стиральные порошки. Каждое средство разработано для конкретных тканей и цветов:
- Белое белье будет долго оставаться ослепительным и производить впечатление новизны.
- Средство для темного белья поможет сохранить цвет, не делая его блеклым после каждой стирки.
- Отдельно продумана стирка изделий из кашемира и шерсти - разработаны шампунь и аэрозоль, которые эффективно очищают волокна, в то же время не влияя на структуру ткани. Эти средства сохраняют цвет и защищают одежду от таких вредителей, как моль.
- Решение для пятен и альтернатива отбеливателю - это средства, не содержащие токсинов и абразивов, которые успешно удаляют пятна благодаря ферментам.
Фото: Иллюстративное фото
Для уборки дома
В средствах для уборки дома используются высококачественные компоненты и 100%-но активные биоразлагающиеся ингредиенты.
Фото: Иллюстративное фото
Многофункциональное моющее средство в три раза концентрированнее обычного, поэтому использовать его нужно минимально. Идеально очищает напольные покрытия, кафель, стены на кухне и в ванной комнате.
- Средство для чистки поверхностей выпускается в форме аэрозоля и подходит практически для любой поверхности: мрамора, гранита, нержавеющей стали, а также для экологически дружественных поверхностей.
- Стеклоочиститель обеспечивает отличное очищение стеклянных и зеркальных поверхностей, не оставляя полос и разводов. Он не содержит аммиака, что делает уборку дома безопасной.
- Для дезинфекции пригодится «Сладкий уксус», который уничтожает неприятные запахи и дезинфицирует поверхности. Идеально подходит для трудно выводимых пятен.
- Средство для мытья посуды разработано специально для того, чтобы не портить кожу рук. В его основе лежит особая формула, которая предотвращает образование трудно смываемой пены, а также безвредна для окружающей среды. Этим средством можно мыть изделия из стекла, серебра и фарфора.
Фото: Иллюстративное фото
Приятный аромат
Руководитель отдела текстиля магазина Galleria в центре интерьера и деликатесов mc2 Нелли Спилве подчеркивает, что чистящие и моющие средства The Laundress - не только дружественны природе и эффективны, но и ценны тем, что имеют приятный аромат. В чистом доме витает аромат дорогого парфюма, а не хлорки, стирального порошка или мыла. Эту серию чистящих средств особенно полюбили молодые родители и спортсмены, потому что они не вызывают раздражения кожи и приятно освежают одежду.Еще по этой теме