Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози

Карла Бруни активно ведет Instagram. В основном 49-летняя супруга экс-президента Франции публикует там свои фото — как актуальные, так и архивные. Но недавно топ-модель и певица сделала исключение и выложила в Сеть несколько трогательных видео с подросшей дочкой Джулией. Умилению фанатов не было предела.

В 2011 году Карла Бруни родила от Николя Саркози дочь. Тогда супруг красавицы был действующим президентом, а потому скрывать малышку от посторонних глаз не представлялось возможным.

Но когда срок Саркози на посту главы государства закончился, Бруни стала предпринимать все возможное, чтобы их дочь не попадалась на глаза папарацци.

Теперь в Сети лишь изредка появляются фото и видео с маленькой Джулией.

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Так, впервые за долгое время топ-модель, певица и композитор решила опубликовать несколько роликов с подросшей дочерью у себя в Instagram.

«Большой день! Сегодня состоится танцевальное шоу с участием моей маленькой балерины. Горжусь!» — написала Карла,

выложив трогательный мини-клип с Джулией, облаченной в балетную пачку.

Видео:

Cuteness alert !!! Show's about to start 👸💃🏻😍❤️ Que le spectacle commence 💕💕💕💕 #mignonnerie ❤️ A post shared by Carla Bruni (@carlabruniofficial) on Jun 24, 2017 at 5:31am PDT

Еще несколько видео из Instagram Бруни лишь подтверждают тот факт, что девочка влюблена в танцы. Они сопровождают ее везде...

Видео:

Aujourd'hui c'est le grand jour du spectacle de danse ....fière de ma petite danseuse ❤️🌹❤️🌹🎶🎶 oggi è il giorno del saggio di danza della mia Giulia , sono fiera di te amore mio ❤️💃🏻 Big day ! Today is the dance show, so proud of my little ballerina 💞 A post shared by Carla Bruni (@carlabruniofficial) on Jun 24, 2017 at 5:12am PDT

Видео:

Last show of the year 💃🏻💖💃🏻❤️❤️ L'école est finie ! Fin de la tournée 💃🏻🎶💃🏻🎶 #showmustgoon 💞💞💞💞 A post shared by Carla Bruni (@carlabruniofficial) on Jul 7, 2017 at 8:26am PDT

Видео:

Интернет-пользователи пришли в восторг и оставили огромное количество полных умиления комментариев к этим постам. Фанаты радуются, что Бруни показала, какой растет ее дочка от Саркози.

Теперь поклонники надеются, что вскоре супруга экс-президента Франции перестанет скрывать лицо своей 5-летней дочки.



















Aizvērt Карла Бруни-Саркози в ожидании ребенка Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix



























Aizvērt Модель и актриса Карла Бруни- Саркози AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







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