Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози

Карла Бруни активно ведет Instagram. В основном 49-летняя супруга экс-президента Франции публикует там свои фото — как актуальные, так и архивные. Но недавно топ-модель и певица сделала исключение и выложила в Сеть несколько трогательных видео с подросшей дочкой Джулией. Умилению фанатов не было предела.
В 2011 году Карла Бруни родила от Николя Саркози дочь. Тогда супруг красавицы был действующим президентом, а потому скрывать малышку от посторонних глаз не представлялось возможным.
Но когда срок Саркози на посту главы государства закончился, Бруни стала предпринимать все возможное, чтобы их дочь не попадалась на глаза папарацци.
Теперь в Сети лишь изредка появляются фото и видео с маленькой Джулией.
Так, впервые за долгое время топ-модель, певица и композитор решила опубликовать несколько роликов с подросшей дочерью у себя в Instagram.
«Большой день! Сегодня состоится танцевальное шоу с участием моей маленькой балерины. Горжусь!» — написала Карла,
выложив трогательный мини-клип с Джулией, облаченной в балетную пачку.
Видео:
Еще несколько видео из Instagram Бруни лишь подтверждают тот факт, что девочка влюблена в танцы. Они сопровождают ее везде...
Видео:
Видео:
Видео:
Интернет-пользователи пришли в восторг и оставили огромное количество полных умиления комментариев к этим постам. Фанаты радуются, что Бруни показала, какой растет ее дочка от Саркози.
Теперь поклонники надеются, что вскоре супруга экс-президента Франции перестанет скрывать лицо своей 5-летней дочки.Еще по этой теме