Овечкин и Шубская сыграли свадьбу почти через год после бракосочетания

Александр Овечкин
 

Александр Овечкин. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин и Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года.

Нападающий сборной России и модель, дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия расписались в ЗАГСе в прошлом году, но только в минувшую субботу пара устроила празднование для друзей и родственников.

Торжество состоялось в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Форвард «Вашингтона» был в черном фраке и бабочке, его супруга - в красивом свадебном платье.

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Среди гостей на свадьбе были замечены главный тренер сборной России Олег Знарок с женой, вице-президент ФХР Роман Ротенберг и модель Галина Кеда, певица Катя Лель, ведущий Вячеслав Манучаров, хоккеисты Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Александр Степанов и Алексей Терещенко, глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе, продюсер Яна Рудковская, рэпер T-killah, бывший президент «Динамо» Михаил Тюркин, актер Денис Никифоров и многие другие, пишет Sports.ru.

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Вели торжественную церемонию Николай Басков и Александр Ревва.

Президент России Владимир Путин не только поздравил молодоженов торжественной телеграммой, но и, как написала Яна Рудковская, позже позвонил им по телефону.

Самые красивые 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓самые счастливые 💕💕💕💕💕💕💕💕самые влюблённые 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 Настя, Саша, дорогие мои, будьте счастливы каждый день вашей новой жизни, как в этот волшебный день! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷в Италии говорят 'Мокрая невеста _ счастливая невеста' ! Пусть так все и будет! Best wedding ever ! 💕💕💕💕💕💕💕 Anastasia and Alexander ! 💓💓💓💓💓💓💓💓 be happy all your life together ! Ever an ever again! 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 love you much ! #moscowneversleeps #wedding @aleksandrovechkinofficial #ovechkin #овечкины #свадьба

Публикация от Катя Мцитуридзе (@katya_mtsitouridze)

Балет Большого Театра и красота! #Катялель #овечкины #свадьба #любовь

Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777)

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