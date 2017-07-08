Овечкин и Шубская сыграли свадьбу почти через год после бракосочетания

Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин и Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года.

Нападающий сборной России и модель, дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия расписались в ЗАГСе в прошлом году, но только в минувшую субботу пара устроила празднование для друзей и родственников.

Торжество состоялось в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Форвард «Вашингтона» был в черном фраке и бабочке, его супруга - в красивом свадебном платье.

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Среди гостей на свадьбе были замечены главный тренер сборной России Олег Знарок с женой, вице-президент ФХР Роман Ротенберг и модель Галина Кеда, певица Катя Лель, ведущий Вячеслав Манучаров, хоккеисты Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Александр Степанов и Алексей Терещенко, глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе, продюсер Яна Рудковская, рэпер T-killah, бывший президент «Динамо» Михаил Тюркин, актер Денис Никифоров и многие другие, пишет Sports.ru.

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Вели торжественную церемонию Николай Басков и Александр Ревва.

Президент России Владимир Путин не только поздравил молодоженов торжественной телеграммой, но и, как написала Яна Рудковская, позже позвонил им по телефону.

Балет Большого Театра и красота! #Катялель #овечкины #свадьба #любовь Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777) Июл 8 2017 в 8:24 PDT

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