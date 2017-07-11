Удивительные роды в Таллинне: такого не случалось последние полвека!

Воскресенье, 9 июля, войдет в историю как Восточно-Таллиннской центральной больницы, так и всей Эстонии, ведь в этот день появились на свет четверняшки, пишет Postimees.

Четыре крошечные девочки родились в воскресенье днем, но раньше срока, как это обычно бывает в случае, когда мать вынашивает не один плод.

Состояние детей стабильное, но какое-то время девочки будут находиться под пристальным вниманием врачей.

Поэтому медики, принимавшие роды у матери-героини, не хотели подробнее комментировать это знаменательное событие.

«Четверняшки - это даже для природы сложный вопрос, не говоря уже о людях», - сказал руководитель больницы Ральф Алликвеэ, попросив общественность набраться терпения.

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Рождение четверняшек можно смело назвать чудом природы, ведь это произошло естественным путем, в то время как во всем мире уже при двойне матери часто делают кесарево сечение.

Как заверили в больнице, мама чувствует себя хорошо.

У нее уже было трое детей, но семья хотела четвертого. Как теперь уже известно, вместо четвертого ребенка на свет появились четверняшки.

Больница серьезно готовилась к принятию сложных родов, детям помогала появиться на свет команда из нескольких десятков сотрудников, чего ранее здесь никогда не было.

Фото: Ida-Tallinna keskhaigla

«В любом случае это редко событие», - сказала профессор, руководитель центра клинической генетики Клиники Тартуского университета Катрин Ыунап. Она отметила, что не знает, когда последний раз в Эстонии рождались четверняшки.

Этот вопрос озадачил нескольких ведущих специалистов. Старший научный сотрудник детского отделения Клиники Тартуского университета Хейли Варенди, занимавшаяся изучением недоношенных детей, вспомнила, что

читала в журнале советского времени статью о сестрах-четверняшках. Позже она ничего не слышала здесь ни о чем подобном.

«Это действительно чрезвычайное событие», - добавила она.

У Департамента статистики и Института развития здоровья нет данных относительно того, когда вообще в Эстонии в последний раз рождались четверняшки. Книга регистрации рождений Института развития здоровья располагает данными с 1992 года. По крайней мере с 1922 года появление на свет четверняшек в Эстонии не регистрировалось.

По данным Восточно-Таллиннской центральной больницы, четверняшки в Эстонии последние полвека не рождались.

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