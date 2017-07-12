Простые идеи, как освежить интерьер своего дома

Если вы не планируете дома ремонт, но хотите обновить интерьер, существуют различные возможности, как освежить атмосферу и стиль своего жилища, внеся новые и интересные детали. Дизайнер интерьеров Элина Кулиша дает простые, но очень полезные рекомендации.

Различные фактуры в интерьере

Ковер с длинным или коротким ворсом, а также другие виды текстиля наполнят дом различными фактурами, формами и уютом.

Натуральные материалы и плетение создадут эффект тепла и комфорта. При этом можно смело делать выбор в пользу текстиля с цветочными и растительными мотивами

- они не выходят из моды уже второй год.

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Фото: Пресс-фото

Оформление окон

Оформление окон имеет большое значение для любого интерьера, так как придает помещению определенное настроение. Если отделка стен в комнате имеет ярко выраженный рисунок, следует выбирать однотонные шторы и жалюзи – можно экспериментировать с интересной фактурой. Для того чтобы узоры на стенах сочетались с рисунком текстиля и, наоборот, для более спокойного окраса стен отлично подойдут смелые расцветки и узоры.

Новые светильники

Если вы хотите придать комнате оригинальный и смелый акцент, следует выбирать лампы цвета меди или же сочетание цветов черный/белый+медь. Благодаря своему оригинальному дизайну такие светильники не останутся незамеченными. Если хочется чего-то более современного, можно выбрать лампы с текстильными плафонами различных форм и расцветок. Необходимо помнить о том, что

подобные лампы могут занимать большую площадь на потолке, поэтому они должны соответствовать его высоте, чтобы не выглядеть громоздкими и массивными.

Фото: Пресс-фото

Визуальное увеличение помещений

Хорошим способом, как зрительно увеличить помещение, является использование в интерьере зеркал. Если зеркало украшено необычной рамой, оно станет дополнительным элементом дизайна в жилище. Раму зеркала можно украсить различными декоративными природными элементами - мозаикой, ракушками, камешками, деревом и др. Это потребует минимальных вложений, но эффект будет потрясающим.

Обновление интерьера кухни

Если вы хотите освежить интерьер кухни, не нужно заказывать новый кухонный гарнитур -

достаточно заменить на мебели ручки, дополнить интерьер новой яркой посудой, комнатными растениями и другими элементами дизайна.

Мелкие детали внесут в общий вид помещения свою изюминку и оживят его.

Кресла-мешки и пуфы

Кресла-мешки и пуфы - отличная идея не только для детской комнаты. Пуфы с ящиком для хранения вещей полезны в хозяйстве и дополнят интерьер фактурой и цветом.

Кресла-мешки по достоинству оценят люди, для которых важен комфорт, потому что это удобный и функциональный предмет мебели.

Комнатные растения

Если вы не можете представить свой дом без растений, пришло время обновить и их. Порадуйте свои домашние растения новыми разноцветными кашпо. Если в жилом помещении нет комнатных растений, возможно, стоит подумать о том, чтобы их приобрести. Помните, что растения должны соответствовать комнате по размеру и форме - в небольшой комнате хорошо будет смотреться одно большое растение. Растения можно разместить на разных уровнях - на полках или на полу.

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