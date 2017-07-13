Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню

Врачи-неврологи из Бразилии помогли появиться на свет близнецам, которых выносила мать с умершим мозгом. У этой молодой женщины мозг погиб в результате последствий инсульта, который она перенесла во время беременности.

Дети, мальчик и девочка, появились на свет на семимесячном сроке после выполненного врачами кесарева сечения. Неврологи из Больницы Богоматери Росио (Hospital Nossa Senhora do Rocio) в Кампо Ларго смогли поддерживать жизнь женщины (Франкиелен да Сильва Зампули Падилья) в течение 123 дней – это самый долгий известный в медицине случай.

«Органы Франкиелен не пострадали и работали так, словно она все еще была жива.

Мы приняли решение поддерживать в ней жизнь, чтобы спасти нерожденных детей. И каждый день мы наблюдали за тем, как они развиваются»,

— сообщил доктор Далтон Ривабем, глава неврологического отделения интенсивной терапии.

Реклама

Отец близнецов добавил, что поначалу врачи не были уверены, что смогут спасти детей. Но медики предприняли героические усилия, чтобы поддерживать жизнеобеспечение тела их пациентки и не допустить отказа органов, - и сердца двойняшек продолжали биться.

Также медики массировали живот матери, пели и разговаривали с растущими близнецами, «чтобы те чувствовали любовь, которую не могла дать им мать».

Родившиеся раньше срока двойняшки весили: девочка - 1,8 кг, мальчик - 1,3 кг. Понаблюдав за новорожденными еще два месяца в инкубаторах, врачи передали детей на воспитание матери Франкиелен.

Еще по этой теме