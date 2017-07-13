Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Mark Wieczorek/Scanpix

Врачи-неврологи из Бразилии помогли появиться на свет близнецам, которых выносила мать с умершим мозгом. У этой молодой женщины мозг погиб в результате последствий инсульта, который она перенесла во время беременности.

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Дети, мальчик и девочка, появились на свет на семимесячном сроке после выполненного врачами кесарева сечения. Неврологи из Больницы Богоматери Росио (Hospital Nossa Senhora do Rocio) в Кампо Ларго смогли поддерживать жизнь женщины (Франкиелен да Сильва Зампули Падилья) в течение 123 дней – это самый долгий известный в медицине случай.

«Органы Франкиелен не пострадали и работали так, словно она все еще была жива.

Мы приняли решение поддерживать в ней жизнь, чтобы спасти нерожденных детей. И каждый день мы наблюдали за тем, как они развиваются»,

— сообщил доктор Далтон Ривабем, глава неврологического отделения интенсивной терапии.

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Отец близнецов добавил, что поначалу врачи не были уверены, что смогут спасти детей. Но медики предприняли героические усилия, чтобы поддерживать жизнеобеспечение тела их пациентки и не допустить отказа органов, - и сердца двойняшек продолжали биться.

Также медики массировали живот матери, пели и разговаривали с растущими близнецами, «чтобы те чувствовали любовь, которую не могла дать им мать».

Родившиеся раньше срока двойняшки весили: девочка - 1,8 кг, мальчик - 1,3 кг. Понаблюдав за новорожденными еще два месяца в инкубаторах, врачи передали детей на воспитание матери Франкиелен.

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