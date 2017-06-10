Свадьба дочки судьи: танец под Меладзе, Bentley в подарок и Басков на подтанцовке

 

Фото: Instagram

Действующая судья Краснодарского краевого суда (Россия) Елена Хахалева устроила дочери свадебное торжество, которое наблюдатели оценили в 2 млн долларов: первый танец молодожены исполняли под живой вокал Валерия Меладзе, а ведущий торжества Николай Басков был на «подтанцовке» во время номеров Веры Брежневой.

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О торжестве в своем Instagram рассказал юрист Сергей Жорин. Само оно прошло еще в начале июня на площадке Galich Hall.

Жорин называет шикарную свадьбу дочери судьи «плевком в лицо» и «пиром во время чумы». Впрочем, данных о том, кто оплачивал торжество, он не приводит.

СМИ сообщают, что молодоженам в качестве подарка подарили автомобиль люксовой марки Bentley.

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Instagram

#верабрежнева

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Жорин аккуратно делает предположение о том, откуда у Хахалевой деньги на такую свадьбу, пересказывая бородатую шутку:

«Мол, существуют такие адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью».

Instagram

#иосифкобзон и #николайбасков

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В базе «Росправосудия» одной из главных категорий дел Хахалевой указаны споры о праве собственности на землю. В списке слушаний регулярно встречаются дела о признании права собственности, признании правовых актов незаконными, а также жалобы на действия или бездействие органов власти.


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