Свадьба дочки судьи: танец под Меладзе, Bentley в подарок и Басков на подтанцовке

Действующая судья Краснодарского краевого суда (Россия) Елена Хахалева устроила дочери свадебное торжество, которое наблюдатели оценили в 2 млн долларов: первый танец молодожены исполняли под живой вокал Валерия Меладзе, а ведущий торжества Николай Басков был на «подтанцовке» во время номеров Веры Брежневой.

О торжестве в своем Instagram рассказал юрист Сергей Жорин. Само оно прошло еще в начале июня на площадке Galich Hall.

Жорин называет шикарную свадьбу дочери судьи «плевком в лицо» и «пиром во время чумы». Впрочем, данных о том, кто оплачивал торжество, он не приводит.

СМИ сообщают, что молодоженам в качестве подарка подарили автомобиль люксовой марки Bentley.

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#верабрежнева A post shared by Андрей Бурков (@andreofan) on Jun 11, 2017 at 3:31am PDT

Жорин аккуратно делает предположение о том, откуда у Хахалевой деньги на такую свадьбу, пересказывая бородатую шутку:

«Мол, существуют такие адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью».

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#иосифкобзон и #николайбасков A post shared by Андрей Бурков (@andreofan) on Jun 10, 2017 at 12:24pm PDT

В базе «Росправосудия» одной из главных категорий дел Хахалевой указаны споры о праве собственности на землю. В списке слушаний регулярно встречаются дела о признании права собственности, признании правовых актов незаконными, а также жалобы на действия или бездействие органов власти.







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