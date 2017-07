В Сети появилось первое фото дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера

21 марта 2017 года Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями. До сих пор влюбленные не комментируют появление малышки на свет. Впрочем, уже несколько раз папарацци удавалось запечатлеть молодых родителей на прогулке с крохой. А на днях

фотографы смогли сделать кадры, на которых видно лицо малышки Леа де Сен Шейк Купер. Эта новость очень быстро разлетелась по зарубежным СМИ.

Поклонники Ирины просто в восторге от ее дочери. Теперь фанаты пары активно спорят о том, на кого же больше она похожа.

Из Twitter:

Irina Shayk Shows Off Her Baby with Bradley Cooper https://t.co/NxRqgaLJsJ— TMZ (@TMZ) 18 июля 2017 г.