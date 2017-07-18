В Сети появилось первое фото дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера

31-летняя Ирина Шейк до сих пор никак не комментировала свое материнство. Модель и ее 42-летний избранник Брэдли Купер предпочитают скрывать личную жизнь от глаз общественности. Однако на днях папарацци удалось запечатлеть красавицу на прогулке с малышкой.
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21 марта 2017 года Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями. До сих пор влюбленные не комментируют появление малышки на свет. Впрочем, уже несколько раз папарацци удавалось запечатлеть молодых родителей на прогулке с крохой. А на днях
фотографы смогли сделать кадры, на которых видно лицо малышки Леа де Сен Шейк Купер. Эта новость очень быстро разлетелась по зарубежным СМИ.
Поклонники Ирины просто в восторге от ее дочери. Теперь фанаты пары активно спорят о том, на кого же больше она похожа.
Из Twitter:
Irina Shayk Shows Off Her Baby with Bradley Cooper https://t.co/NxRqgaLJsJ— TMZ (@TMZ) 18 июля 2017 г.
К слову, по мнению Интернет-пользователей, материнство только украсило Шейк. Свою идеальную фигуру модель сумела вернуть в рекордные сроки.Еще по этой теме